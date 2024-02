Sie sind bewaffnet, bestechen Hafenarbeiter und treten immer aggressiver auf: Mitglieder von Hamburger Drogenkartellen machen mit ihren Geschäften Millionen. Die Ware kommt meist aus Ecuador und Kolumbien. Um den Schmuggel gemeinsam mit den Herkunftsländern zu bekämpfen, war Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der vergangenen Woche zu einem ersten Austausch in Südamerika.

Tschentscher hat sich dem Kampf seiner Amtskollegen Ahmed Aboutaleb aus Rotterdam und Bart De Wever aus Antwerpen angeschlossen: Gemeinsam wollen die Bürgermeister die illegale Drogeneinfuhr über ihre Häfen und die Kartelle bekämpfen. Deshalb reisten sie vergangene Woche nach Ecuador und Kolumbien, führten Gespräche mit Ministern, lokalen Sicherheitsbehörden, Hafenverantwortlichen und dem Präsidenten von Ecuador.

Tschentscher reist durch Südamerika

Die Themen: Sicherheitsmaßnahmen für die Häfen, langfristige Perspektiven zur Bekämpfung der Ursachen von Drogenkriminalität – aber auch der enorme Drogenkonsum in Europa. Denn die Zunahme der Drogen, die derzeit in Umlauf sind, geht nicht nur auf die verbesserten Anbaubedingungen in den Produktionsländern zurück. Die vielen bereitwilligen Käufer in europäischen Ländern unterstützen das System und sorgen so dafür, dass Kriminelle ihren Einfluss weiter vergrößern – und immer reicher werden.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher im Gespräch mit Quitos Bürgermeister Pabel Muñoz. Freie und Hansestadt Hamburg Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher im Gespräch mit Quitos Bürgermeister Pabel Muñoz.

„In Bogotá und Buenaventura haben wir viele neue Informationen erhalten, Ansprechpartner für unsere Hafen- und Sicherheitsbehörden gefunden und direkte Kooperationen vereinbart“, sagte Tschentscher am Ende der Reise. „Ich habe mit meinen Amtskollegen in Rotterdam und Antwerpen vereinbart, dass wir unsere praktische Kooperation fortführen, einen gemeinsamen Bericht über unsere Reise nach Lateinamerika erstellen und mit diesem auf unsere nationalen Regierungen und die Europäische Kommission zugehen.“

Denn Zustände wie in Belgien und den Niederlanden will der Bürgermeister in Hamburg nicht: Dort haben die Kartelle bereits extremen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Polizisten, Staatsanwälte und Journalisten werden bedroht – oder sogar getötet. Tschentscher: „Der Konsum von Drogen verursacht nicht nur Schäden für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und die Menschen, die Opfer der Organisierten Kriminalität sind.“

Hamburg ist ein Drehkreuz des Drogenschmuggels

Hamburg gehört, neben Rotterdam und Antwerpen, mittlerweile zu den Drehkreuzen des internationalen Drogenschmuggels. Das zeigen auch die Mengen der beschlagnahmten Betäubungsmittel: Die Zahlen stiegen von 2,6 Tonnen im Jahr 2018 auf 19 Tonnen in 2021. 2023 beschlagnahmten Polizei und Zoll 35 Tonnen Kokain in Deutschland – den Großteil im Hamburger Hafen.

Die Funde sind dabei jedoch nur die Spitze des Koks-Berges. Geschätzt wird nur jedes zehnte Kilo in Hamburg gefunden, der Straßenpreis für Kokain bleibt trotz Sicherstellungen weitgehend stabil, der Drogenhandel über sogenannte Koks-Taxis floriert.

Die Drogenbosse haben ihren Einfluss in den vergangenen Jahren auch bei uns immer mehr erweitert: Hafenarbeiter werden bedroht, Drogengelder mitten in Hamburg gewaschen, Experten vermuten sogar Einflussnahme bis in die Sicherheitskreise hinein. Das wurde mittlerweile auch von Hamburgs Politik erkannt. Im vergangenen Oktober lud die Innenbehörde deshalb Vertreter von Polizei, Zoll und Hafenwirtschaft erstmals zum „Hafensicherheitsgipfel“. Das Ziel: Antwerpener Verhältnisse in Hamburg verhindern.

Internationale Allianz gegen Organisierte Kriminalität

Dafür braucht es eine internationale Allianz gegen die Organisierte Kriminalität. Das zeigt auch die Festnahme des in Europa gesuchten deutsch-iranischen Koks-Händlers Pouya M. in Kolumbien am vergangenen Sonntag. Er soll für den Schmuggel von 16 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen 2021 verantwortlich sein.

Hinzu kommt, dass Hamburg auch deshalb zum neuen Koks-Hotspot wurde, weil die Häfen Rotterdam und Antwerpen hochgerüstet wurden, schreibt Oliver Erdmann, Leiter der Ermittlungsgruppe Rauschgift beim Landeskriminalamt Hamburg, in der Fachzeitschrift „Kriminalist“. „Bei der Auswahl des Zielhafens ihrer geplanten Rauschgiftlieferungen dürften auch die Sicherheitsstandards der dortigen Behörden eine nicht unwesentliche Rolle spielen.“ In den Niederlanden und Belgien kommen Drohnen zum Einsatz, Schiffscontainer werden konsequent gescannt. „Auch in Deutschland müssen wir die technische Überwachung der Häfen, der Terminals, der Schiffe und Container verbessern“, so Tschentschers Fazit.