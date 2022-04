Regionalsender „Hamburg 1“ meldet Insolvenz an

Zwar soll das Programm auf „Hamburg 1“ wie gewohnt weiterlaufen, die Zukunft des Hamburger Lokalsenders ist jedoch ungewiss – denn am Donnerstag hat das Unternehmen beim Amtsgericht Hamburg ein Insolvenzantrag gestellt. Der Medienunternehmer Frank Otto sieht darin eine Chance.

„Das ganze Team ist von der Entwicklung sehr betroffen – aber voller Tatendrang, diese Krise gemeinsam zu überwinden“, kommentiert Geschäftsführer und Programmchef Michael Schmidt im Medienmagazin „Meedia“ den Insolvenzantrag.

Regionaler TV-Sender „Hamburg 1“ meldet Insolvenz an

Grund für die finanzielle Notlage ist die „Michel Medien Beteiligung GmbH“, ein Schweizer Mehrheitsgesellschafter, der im vergangenen Herbst den Geldhahn für den Lokalsender im Norden zugedreht hat, so das Medienmagazin „Meedia“.

Auch die Corona-Pandemie soll die „KG Hamburg 1 Fernsehen Beteiligung GmbH & Co.“ mit Sitz in der Rothenbaumchaussee belastet haben, das Jahr 2022 soll mit Umsatzeinbrüchen begonnen haben.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Rettung für den TV-Sender soll der Medienunternehmer Frank Otto (64) sein, der „Hamburg 1“ schon länger finanziell unterstützt, so „Meedia“. Der Sohn der Otto-Familie soll bisher schon 40 Prozent am Sender gehalten haben, jetzt will er mit Michael Schmidt den Laden wieder zum Laufen bringen.

Vor allem der Ausbau des Digital-Angebots stehe dabei im Zentrum der Strategie, wie auch das „Abendblatt“ berichtet. Die „Frank Otto Medienbeteiligungsgesellschaft m. b. H. & Co. KG“ stand für eine Aussage zunächst nicht zur Verfügung.

Der Medienunternehmer Frank Otto soll die Finanzierung der TV-Senders „Hamburg 1“ übernehmen.

Da die Schweizer Gesellschafter sich zurückgezogen hatten, musste Frank Otto die alleinige Finanzierung übernehmen, auch weil Darlehen nicht gewährt wurden und eine notwendige Kapitalerhöhung nicht durchgeführt werden konnte. Damit habe Otto die „volle unternehmerische Verantwortung“ übernommen, wie auch „Meedia“ berichtet.

Hamburg 1Das könnte Sie auch interessieren: Schick, aber 100 Millionen teurer – So sieht es im neuen CCH in Hamburg aus

„Hamburg 1“ ist ein Lokalsender, der über die Metropolregion Hamburg berichtet. Laut eigenen Angaben erreicht das Medienunternehmen eine technische Reichweite von 1,9 Millionen Haushalten. Der Sender kann über Telekom Magenta, Vodafone Kabel Deutschland (DVB-C) und willy.tel empfangen werden. (to)