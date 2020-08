Regenschirm oder kurze Hose?: So wird das Wetter am Wochenende in Hamburg

Regenschirm oder kurze Hose – was ist am Wochenende angebracht? Nachdem Sturmtief Kirsten uns ordentlich durchgepustet hat, wird dieses Wochenende vor allem recht unbeständig.

Laut Deutschem Wetterdienst kann mit wechselhaftem Wetter und einem Mix aus Sonne und Wolken gerechnet werden. Der Freitag zeigt sich demnach überwiegend bedeckt, die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad.

Hamburg: Sonne-Wolken-Mix am Wochenende

Am Sonnabend muss mit vielen Wolken und Regen gerechnet werden, nur in den südlichen Landesteilen wird es heiterer; an der dänischen Grenze werden Höchstwerte von 20, in Hamburg 22 Grad erwartet. Am Sonntag wechseln Sonne und Wolken sich ab, die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad.

Einen Regenschirm dabei zu haben, schadet also sicher nicht – Hartgesottene halten es aber vielleicht auch in Shorts aus.