Regen, Sturm und Kälte: Wetter in Hamburg wird ungemütlich

Nicht nur auf dem Kalender ist Herbst – auch das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein lässt kein typisches Merkmal der Jahreszeit aus: Es wird windig bis stürmisch, ab und zu gibt es starke Gewitter – und die Temperaturen sinken, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstagnachmittag kann man im Norden noch maximal 16 bis 19 Grad erwarten. Dazu regnet es dank auflockernder Bewölkung nicht mehr kontinuierlich. Stattdessen gibt es überwiegend Schauer oder Gewitter. Nachts sinken die Temperaturen auf zwölf bis 14 Grad. An der Nordsee muss man sich laut DWD auf „schwere Sturmböen“ gefasst machen.

Am Freitag ändert sich das Wetter mit Schauern, Gewittern und Höchstwerten von 16 bis 18 Grad nicht wesentlich. Nachts wird es mit acht Grad aber deutlich kälter als in den vergangenen Tagen.

Wetter in Hamburg: Regen, Sturm, Kälte

Am Samstag empfiehlt sich eine gefütterte Regenjacke – wärmer als 13 Grad wird es nicht. Der Wind kann in Böen stürmisch werden. In der Nacht zum Sonntag fallen die Werte auf fünf bis neun Grad.

Ähnlich trist und regnerisch bliebt es laut DWD für den Rest des Wochenendes. Die Tageshöchstwerte am Sonntag sollen mit bis zu 14 Grad minimal höher liegen als am Samstag, nachts können sie aber wieder auf bis zu fünf Grad sinken. Einziger Leichtblick: Zumindest die Schauer sollen in der Nacht zum Montag nachlassen. (mp)