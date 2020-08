Regen in Hamburg: Endlich wieder Hamburger Wetter – war's das mit dem Sommer?

Vorbei ist die Hitzewelle, die uns ein tagelanges Rekordhoch beschert hatte. Jetzt erwarten uns Schauer und milde Temperaturen um 20 Grad. Also: Regenschirme nicht vergessen!

Am Freitag ist es richtig schwül in Hamburg, auch in der Nacht zum Samstag kühlt es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes noch nicht so richtig ab: Immerhin 17 Grad warm soll es nachts bleiben, im Innenstadtbereich sogar fast 20 Grad.

Am Wochenende wird es windig

Zumindest mit der Schwüle ist es dann am Wochenende vorbei. Der Samstag beginnt freundlich, es werden Tagestoptemperaturen von 25 bis 26 Grad erwartet. Nachmittags treten aber Schauer auf, vielleicht gewittert es sogar. Außerdem nimmt der Wind aus Südwesten Fahrt auf und verursacht Böen bis zu 60 Km/h.

Am Sonntag ist ähnliches Wetter zu erwarten. Der Tag beginnt zwar mit Sonnenschein, nachmittags dominieren aber Windböen – auch heftige Regengüsse und Gewitter können auftreten. Dabei bleibt es bei Tagestoptemperaturen von 22 bis 23 Grad mild. Das Gute: In der Nacht zum Montag wird es mit 12 bis 13 Grad schön kühl: Beste Gelegenheit also, mal die Wohnung durchzulüften oder sich beim Schlafen mal wieder richtig zuzudecken.

Wer übrigens übers Wochenende aus der Hansestadt flüchten will, wird dem wechselhaften Wetter nicht so leicht entkommen können: Besonders in Lübeck und Umgebung wird es ähnlich wie in Hamburg – und an der Nordsee regnet es voraussichtlich sogar nachts.

Kommt der Sommer noch zurück?

Anfang nächster Woche geht es wechselhaft weiter. Am Montag werden 20 Grad erwartet. Wir stehen unter Tiefdruck-Einfluss – das heißt: es regnet. Zumindest Hobbygärtner können sich so freuen, dass es ihren Pflanzen gut geht.

Zu einer Vorhersage, wie es Ende August oder im September aussehen wird, wollen sich die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes bislang noch nicht hinreißen lassen. Vielleicht wird es also doch noch etwas mit einem schönen Spätsommer – und ein bisschen Abwechslung zwischendurch kann ja auch mal ganz gut tun.