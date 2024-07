Welche Straßen gehen vom Harburger Ring ab? In welchem Bezirk liegt der Stadtteil Stellingen? Was sind zwei Querstraßen der Max-Brauer-Allee? Bis zum August 2021 mussten alle Hamburger Taxifahrer eine sogenannte Ortskundeprüfung ablegen, bevor sie Fahrgäste von A nach B transportieren durften, dann wurde diese schließlich abgeschafft. Das schon lange angekündigte neue Modell der Bundesregierung lässt allerdings weiterhin auf sich warten, deshalb wollen Grüne und SPD in der Hansestadt jetzt eigenmächtig handeln. Wie könnte so eine neue Prüfung aussehen?