Reeder-Legende Rickmers (71, †): Er starb noch auf der Treppe

Die Reeder-Legende Bertram Rickmers ist in der Nacht zu Montag gestorben. Er stürzte auf einer Treppe in den Tod. Seine Ehefrau rief sofort einen Arzt – doch jede Hilfe kam zu spät.

Das Unglück geschah in der Familienvilla nach der Feier des 60. Geburtstags seiner Ehefrau Franziska: Bertram Rickmers stieg eine Treppe hinunter, strauchelte und fiel. Laut „Bild“, habe sich der Unfall gegen 2 Uhr nachts ereignet. Rickmers entstammt einer Hamburger Reeder-Dynastie. Er wurde 71 Jahre alt.

Hamburg: Bertram Rickmers stürzt die Treppe runter – und stirbt

Seine Frau sei sofort zu ihm gelaufen und habe einen Arzt verständigt. Doch auch der Mediziner konnte nichts mehr für ihren Mann tun. Rickmers starb noch auf der Treppe. Nun soll untersucht werden, wie es zu dem Sturz kommen konnte, ob er vielleicht infolge eines Herzinfarkts verunglückte, berichtet die „Bild“. Bereits die Mutter der Reeder-Legende starb vor 15 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes.

In einer Mitteilung der Geschäftsleitung von Rickmers Reederei „The Asian Spirit Company“ an die Belegschaft heißt es: „Wie Sie alle, sind wir tieftraurig über den Verlust dieses leidenschaftlichen Hanseaten, rastlosen Reeders, fürsorglichen Familienvaters und engagierten Bürger Hamburgs. (…) In Gedanken sind wir in dieser Stunde vor allem bei Bertram Rickmers’ Frau Franziska, seinen drei Kindern und fünf Enkeln, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt.“

Der 71-Jährige hinterlässt neben seiner Ehefrau die Töchter Anna Sophia und Lara, Sohn Rickmer Clasen und seine Enkelkinder. (vd)