Am Sonntag sind Bundestagswahlen. Die AfD wird daraus voraussichtlich als zweitstärkste Kraft hervorgehen. Klar ist, an die Macht kommt sie nicht, denn ihr fehlen Koalitionspartner. Aber was, wenn die kommende Regierung die vielfältigen Probleme des Landes nicht in den Griff bekommt? Ist der AfD dann 2029 noch der Wahlsieg zu nehmen? Von Dr. Knud Andresen (59), der als Historiker bei der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg arbeitet, wollen wir wissen, was er glaubt: Ist die Situation, in der wir leben, vergleichbar mit der zu Beginn der 1930er Jahre? Befindet sich die Bundesrepublik sozusagen „5 vor 1933?