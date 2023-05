Der Ton in der Debatte um die Aktionen der „Letzten Generation“ wurde in den vergangen Wochen zunehmend scharf. Jetzt haben auch die Strafverfolgungsbehörden die Zügel angezogen – am Mittwoch durchsuchten Ermittler zahlreiche Objekte von Mitgliedern in mehreren Bundesländern. Der Tatvorwurf: Verdacht auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Einer der Beschuldigten ist ein Hamburger Rechtsanwalt und Partner einer Großkanzlei. Die Verbindung wirft Fragen auf.

Der Ton in der Debatte um die Aktionen der „Letzten Generation“ wurde in den vergangen Wochen zunehmend scharf. Jetzt haben auch die Strafverfolgungsbehörden die Zügel angezogen – am Mittwoch durchsuchten Ermittler zahlreiche Objekte von Mitgliedern in mehreren Bundesländern. Der Tatvorwurf: Verdacht auf Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Einer der Beschuldigten ist ein Hamburger Rechtsanwalt und Partner einer Großkanzlei. Die Verbindung wirft Fragen auf.

Für Ärzte, Anwälte oder Steuerberater ist es eine der Top-Adressen der Stadt: Die Straße Neuer Jungfernstieg liegt in unmittelbarer Nähe zur Hamburger Binnenalster, das Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ ist nur einen Katzensprung entfernt.

Ausgerechnet dort fand am Mittwochmorgen eine Razzia im Zuge der Ermittlungen gegen Angehörige und Unterstützer der „Letzten Generation“ statt. Ziel der Durchsuchung: die Büroräume von Rechtsanwalt Niklas Mirbach, Partner der renommierten Kanzlei „Huth Dietrich Hahn“.

Die Gesellschaft fungiert als Spendensammler für die Aktivisten

Bei der Razzia stellten die Ermittler offenbar eine Reihe von Unterlagen sicher. Auf Bildern war zu sehen, wie Polizeibeamte Umzugskisten aus dem durchsuchten Objekt trugen.

Die Ermittler werfen ihm und anderen Beschuldigten die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor. Wie ist Mirbachs Verbindung zur „Letzten Generation“? Der Hamburger Anwalt ist im Impressum der Website einer Gesellschaft aufgeführt, die mit den Aktivisten kooperiert – die KUEÖ gGmbH.

Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein sperriger Name: die Klima- und Umweltaufklärung für den Erhalt der lebenssichernden Ökosysteme gemeinnützige GmbH.

Rechtsanwalt Niklas Mirbach (r.) am Mittwoch mit Beamten der Hamburger Polizei BlaulichtNews Rechtsanwalt Niklas Mirbach (r.) am Mittwoch mit Beamten der Hamburger Polizei

Nach eigenen Angaben ist das Ziel der im Juli 2022 gegründeten Gesellschaft die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Initiativen. Dazu zählt vor allem die „Letzte Generation“, für die die Gesellschaft Spenden sammelt und ausgibt. Dazu hatte die Gruppe im März dieses Jahres erklärt, dass die Spenden „in Zusammenarbeit mit der Bewegung ,Letzte Generation‘ verwaltet“ würden.

Staatsanwaltschaft: Machen keine Angaben zu Einzelpersonen

Die KUEÖ gGmbH ist auch personell eng mit der Gruppe verbunden: So ist das „Letzte Generation“-Mitglied Imke Bludszuweit Co-Geschäftsführerin. Die Magdeburger Wohnung der 22-jährigen Studentin war am Mittwoch ebenfalls durchsucht worden.

Nach Überzeugung der verfahrensführenden Generalstaatsanwaltschaft München wurden gesammelte Spendengelder dazu eingesetzt, Straftaten zu begehen. Zu den Hintergründen der Durchsuchung am Neuen Jungfernstieg wollen sich die Ermittler auf Anfrage nicht äußern: „Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes machen wir in dieser Sache keine Angaben zu Einzelpersonen“, sagte Sprecher Klaus Ruhland gegenüber der MOPO.

Vergebliche Versuche der Kontaktaufnahme

Versuche, von der KUEÖ gGmbH eine Stellungnahme einzuholen, liefen ins Leere: Unter den angegebenen Telefonnummern findet sich kein Anschluss, die Website ist seit Donnerstagmorgen nicht mehr online. Ob die Behörden dafür verantwortlich sind oder die Betreiber selbst, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellen.

Auch Niklas Mirbach war weder am Mittwoch noch am Donnerstag für ein Gespräch erreichbar. Dadurch bleibt die Rolle des Anwalts in der Gesellschaft und seine Beziehung zur „Letzten Generation“ vorerst unklar.

Bei den bundesweiten Durchsuchungen im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München wurden insgesamt 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 22 und 38 Jahren. Die Beamten beschlagnahmten zwei Konten und weitere Vermögenswerte. Festnahmen gab es bisher keine.