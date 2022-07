Rauch im Flugzeug! Boeing muss nach Hamburg zurückkehren

Aufregung am Airport: Eine Boeing 737 war eigentlich auf dem Weg von Hamburg nach Antalya, als sie plötzlich umkehren und wieder landen musste. Es soll Rauch an Bord des Flugzeugs gegeben haben. Feuerwehr und Flughafenfeuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an.

Sie sollte eigentlich in die Türkei fliegen: Am frühen Dienstagnachmittag musste eine gerade gestartete Boeing 737-800 der Fluggesellschaft Turkish Airlines wieder zum Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel zurückkehren und landen. Dem „Abendblatt“ zufolge soll die Flugzeugbesatzung Rauch im hinteren Teil der Maschine bemerkt haben.

Sorge am Hamburg Airport: Fast 200 Menschen an Bord

Feuerwehr und Flughafenfeuerwehr wurden informiert und rückten mit mehreren Einsatzwagen an.

Doch offenbar ging alles gut aus: Die Maschine konnte sicher landen, erklärte eine Sprecherin des Hamburger Flughafens dazu der MOPO. Es seien 194 Menschen an Bord gewesen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der Flughafenbetrieb sei nicht beeinträchtigt gewesen. (ncd)