Raubüberfälle auf Radfahrerinnen: Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Raubüberfälle auf Fahrradfahrerinnen haben am Donnerstag für Aufregung in Hamburg-Lokstedt gesorgt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei sagte, hatte ein Unbekannter auf der Straße Feldhoopstücken zunächst versucht, einer 82-jährigen Seniorin die Handtasche vom Fahrrad zu entreißen. Da die Tasche am Fahrrad befestigt gewesen sei, sei der Mann jedoch gescheitert und schließlich Richtung Rütersbarg geflüchtet.

Hamburg-Lokstedt: Zwei Radfahrerinnen überfallen

Die alte Dame kam mit dem Schrecken davon. Sie wäre um ein Haar gestürzt, weil der Täter so stark an der Tasche gezogen hatte. Am Ende sei sie zum Glück unverletzt geblieben und habe Strafanzeige beim örtlichen Polizeikommisariat erstattet.

Wenig später gab es laut der Mitteilung einen ähnlichen Vorfall ganz in der Nähe: Einer jungen Radfahrerin wurde in der Kollaustraße gegen 13.10 Uhr die Tasche vom Rad gerissen. Die 27-Jährige habe ein ungewöhnliches Ruckeln hinter sich bemerkt und beim Blick zurück einen Radfahrer erspäht, der in unbekannte Richtung flüchtete. Erst dann habe sie festgestellt, dass ihre Tasche nicht mehr vorhanden war.

Das könnte Sie auch interessieren: Skandal im Norden: Knast-Mitarbeiterinnen sollen Affären mit Intensivtäter haben

Die junge Frau habe die Polizei gerufen. Doch eine umgehend eingeleitete Suche per Streifenwagen sei erfolglos geblieben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Donnerstagmittag einen flüchtenden Fahrradfahrer mit schlanker Statur, dunkel gekleidet und circa 20 Jahre alt gesehen?

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, kann sich unter (040) 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden. (ng)