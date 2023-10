Die Klage über die angebliche Rattenpest ruft ein Anwohner während des Besuchs von Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) in Dulsberg von seinem Balkon. Nagetiere sind nur eines der Ärgernisse, mit denen die SAGA aktuell zu kämpfen hat. Wie die städtische Wohnungsbaugesellschaft die Nachbarschaft aufwerten will, sah sich die Senatorin auf ihrer Bezirks-Tour an. Die MOPO war dabei.