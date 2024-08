Ratten-Alarm in Hamburg: In diesem Stadtteil gibt es besonders viele

Ratten sorgen in Hamburg immer wieder für Ärger. Laut Umweltbehörde gibt es aktuell in Altona eine größere Population.

Vor allem zwischen dem Bahnhof und dem Rathaus soll es einen starken Befall geben, berichtet der NDR, der sich auf Angaben aus der Umweltbehörde beruft.

Ratten in Hamburg: Hier ist es am schlimmsten

Auch am Wochenmarkt am Garstedter Weg in Niendorf, in Planten un Blomen sowie einigen Parks in Eimsbüttel soll es besonders viele der Nager geben. Insgesamt gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass die Ratten-Population in Hamburg steigt.

Wer eine Ratte sieht, muss diese melden. In diesem Jahr wurde das bis zum 24. Juli rund 1132 Mal gemacht. Das ist laut NDR etwas mehr als in den vergangenen Jahren. Laut Behörde hätten diese Zahlen aber keinen großen Aussagewert – die Meldezahlen würden immer wieder schwanken.

Eine Ratte kann unter (040) 428457972 oder per Mail an schaedlingsbekaempfung@hu.hamburg.de gemeldet werden – dazu ist man sogar verpflichtet. Auf Privatgrundstücken muss der Eigentümer außerdem unverzüglich für eine Bekämpfung sorgen. Bei Mehrfamilienhäusern ist in der Regel die Beauftragung einer Fachfirma notwendig. (mp)