Ratsherrn: Weihnachts-Shopping für BierliebhaberInnen

Klassische Bierstile treffen auf klassisches Merch: Ugly Sweater, Frohes Festbier und Hopfen-Socken für die gemütliche Jahreszeit sind die idealen Geschenke für Bierliebhaber, und das nicht erst an Heiligabend.

Wer auf der Suche nach schönen Ideen für seine Lieben ist, findet bei der Ratsherrn Brauerei in den Schanzenhöfen ein buntes Repertoire an besonderen Geschenken – zu bewundern und erwerben im Ratsherrn Store Schanze sowie online unter Gläser & Merch | Ratsherrn. Vom Ratsherrn X-Mas Adventskalender, über das „Frohes Festbier“ in einer hochwertigen 0,75l Flasche, lustigen Ratsherrn Hopfen-Socken bis zum Ugly Sweater mit Ratsherrn Stickmuster für die Weihnachtsfeier: Hier sollte wirklich jede/r BierliebhaberIn fündig werden.

Ratsherrn bietet auch in diesem Jahr wieder klassische Geschenke für BierliebhaberInnen an, natürlich auch einen Bieradventskalender.

„Jetzt beginnt wieder die gemütliche Jahreszeit, in der wir mit unseren Bieren und unserem Ratsherrn Merch aus und für Hamburg ein festliches Signal setzen wollen.“ so Annika Benck, Store Managerin in den Schanzenhöfen. „Besonders gut kommt dieses Jahr wieder unser Frohes Festbier, das Altonaer Rotbier auf Eichenholz gereift, als limitierte Sonderedition mit der schönen Flasche im neuen Design an. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann aber natürlich auch einfach einen Gutschein für Brauereiführungen, für unseren Online-Shop oder den Ratsherrn Store verschenken.“

Öffnungszeiten Ratsherrn Store Schanze: Dienstag – Samstag 12 bis 20 Uhr, an den Feiertagen abweichend