Der FDP-Chef kam nach Hamburg – und wurde nicht nur freundlich empfangen. Nachdem hunderte Jung- und Altliberale in eisiger Kälte Schlange standen, ging es später im ehemaligen Hauptzollamt in der Speicherstadt heiß her, denn auch Gegner der FDP waren gekommen, vor allem linke Jugendliche. Beleidigungen wie „Rassist“ und „Steigbügelhalter“ fielen.