Rassismus: „Fuck you, N*****“: Frau soll Passanten beleidigt und geschlagen haben

St. Georg -

Vor dem Amtsgericht St. Georg muss sich am Mittwoch eine Frau wegen Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die 38-Jährige soll auf offener Straße Passanten rassistisch beleidigt und bespuckt und einer Frau zudem ins Gesicht geschlagen haben.

Laut Staatsanwaltschaft geschah der Vorfall am 19. Juli 2020 auf dem Gehweg in der Kirchenallee. Dort soll die Angeklagte eine Frau angerempelt und ihr unvermittelt in das Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll sie sie angespuckt und mit den Worten „Fuck you, Nigger“ bepöbelt haben.

Hamburg: Frau soll Passanten rassistisch beleidigt und geschlagen haben

Als ein Mann dem Opfer zu Hilfe kam, spuckte die Frau ihm laut Anklage ebenfalls ins Gesicht, bezeichnete auch ihn als „Neger“ und forderte ihn auf, in sein Land zurückzugehen.

Das könnte Sie auch interessieren:Wegen Kopftuch im Wahllokal: Mann beleidigt Wahlhelferinnen

Als der Mann die Polizei rufen wollte, schlug sie ihm laut Anklage zweimal das Handy aus der Hand, wodurch es beschädigt wurde. Am Mittwoch wird ihr der Prozess gemacht. (jek)