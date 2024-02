Der Sitzungssaal ist voll, die Besuchertribüne ebenfalls: Jeder Zuschauerplatz im Rathaus Altona war besetzt, als am Donnerstag der Hauptausschuss tagte. Grund für den Andrang: Die Geschäftsleute der Waitzstraße machen gegen den Ausbau der Veloroute 1 mobil, fürchten, dass die Baustelle sie viel Umsatz kosten wird, weil die Kunden Umwege fahren müssen. Mit der Autoliebe ihrer Kunden ist die charmante Einkaufsstraße in Groß Flottbek sogar bundesweit bekannt geworden, weil immer wieder betagte Autofahrer in Schaufenstern landeten. Nun zoffen sich die Bezirkspolitiker: Soll die seit Jahren geplante Maßnahme wegen der Beschwerden einer kleinen, aber lautstarken Interessengruppe verschoben werden?

Der Sitzungssaal ist voll, die Besuchertribüne ebenfalls: Jeder Zuschauerplatz im Rathaus Altona war besetzt, als am Donnerstag der Hauptausschuss tagte. Grund für den Andrang: Die Geschäftsleute der Waitzstraße machen gegen den Ausbau der Veloroute 1 mobil, fürchten, dass die Baustelle sie viel Umsatz kosten wird, weil die Kunden Umwege fahren müssen. Mit der Autoliebe ihrer Kunden ist die charmante Einkaufsstraße in Groß Flottbek sogar bundesweit bekannt geworden, weil immer wieder betagte Autofahrer in Schaufenstern landeten. Nun zoffen sich die Bezirkspolitiker: Soll die seit Jahren geplante Maßnahme wegen der Beschwerden einer kleinen, aber lautstarken Interessengruppe verschoben werden?

Sven Hielscher, wortgewaltiger CDU-Fraktionschef im Bezirk Altona, hat keine Scheu vor Polemik. Der radfreundliche Umbau der Reventlowstraße in Othmarschen, die an der Waitzstraße vorbeiführt, sei „eine Frage von Leben und Tod“. Gemeint sind freilich nicht die Radfahrer, sondern die Patienten, die wegen der Baustelle die Praxen in der Waitzstraße nicht mehr ohne Umweg erreichen. Applaus vom Publikum.

Es geht um eine Strecke von 700 Metern, die von April bis November 2024 teilweise gesperrt wird. Während der Bauzeit ist die Waitzstraße aus allen Himmelsrichtungen zu erreichen, sagt das Bezirksamt. Auch mit dem Auto. Aber darum geht es nicht: „Die Leute haben die Nase voll, diese Baustelle ist die eine zuviel“, sagt Hielscher.

Radstrecke ist ein Auftrag des Senats

Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) weist darauf hin, dass die Radstrecke entlang der Reventlowstraße ein Senatsauftrag sei. Das wischt Hielscher vom Tisch: „Sind Sie Angestellte des Senats, Frau von Berg? Oder sind Sie für die Bürger von Altona da?“ Lauter Jubel und Applaus: Viele Mitglieder der „Interessengemeinschaft Waitzstraße“ sind anwesend.

Und Hielscher legt nach: Die Verwaltung müsse „doch mal hinhören“, wenn die Geschäftsleute sich beklagen, „und nicht nur, wenn es um kleine Schrauber in irgendeinem Ottensener Hinterhof geht!“ Teile des Publikums klatschen sich die Hände wund – und jubeln auch, als der AfD-Abgeordnete Uwe Batenhorst gegen die „bürgerfeindliche Ideologie der Fahrradlobby“ wettert.

Auf der Besuchertribüne saßen etwa 80 Leute, unten im Saal, wo der Ausschuss tagte, noch einmal so viele. Lamprecht Auf der Besuchertribüne saßen etwa 80 Leute, unten im Saal, wo der Ausschuss tagte, noch einmal so viele.

Vor wenigen Tagen im Verkehrsausschuss haben die Geschäftsleute einen Riesenerfolg erreicht: Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Linken wurde das Aussetzen der Baumaßnahme gefordert. Bemerkenswert: Was die SPD im Hamburger Rathaus befürwortet, lehnt die SPD im Altonaer Rathaus ab.

Nur die Altonaer Grünen halten an der Maßnahme fest, schließlich sind die Planungen nach vielen Jahren endlich abgeschlossen. „Ihr wart doch alle dabei!“, ruft die Grünen-Fraktionschefin Gesche Boehlich ihren Ausschusskollegen zu: „Und plötzlich wollt ihr nicht gewusst haben, dass es in der Gegend noch weitere Baustellen gibt?“

Dieser Abschnitt der Reventlowstraße soll zur Veloroute ausgebaut werden. Die Waitzstraße wäre dann monatelang mit Umwegen zu erreichen. Bezirk Altona Dieser Abschnitt der Reventlowstraße soll zur Veloroute ausgebaut werden. Die Waitzstraße wäre dann monatelang mit Umwegen zu erreichen.

Wenn man den Umbau jetzt verschiebt, gebe es erst in sieben Jahren wieder ein Zeitfenster, sagt die Verwaltung. Tatsächlich ist der Westen geplagt: In Othmarschen stehen jahrelange Baustellen an, die Elbchaussee ist noch nicht vollständig erneuert, Fernwärme wird verlegt, der A7-Deckel nähert sich der Auffahrt Othmarschen – da soll die Reventlowstraße vorher fertig sein.

Bezirkschefin ist irritiert von der Politik

Bezirksamtschefin Stefanie von Berg zeigt sich irritiert, dass der Verkehrsausschuss vergangene Woche plötzlich eine Vollbremsung hinlegte, obwohl die Velorouten-Pläne des Senats seit 2015 bekannt waren und den Politikern in unzähligen Drucksachen vorgestellt wurden. Normalerweise würden demokratisch getroffene Kompromisse in Altona durchgehalten, selbst wenn „der Gegenwind Orkanstärke“ erreicht: „Umso mehr erstaunt mich, dass jetzt im Wahlkampf bereits laue Lüftchen ausreichen, um Teile unserer geschätzten Bezirkspolitik urplötzlich 180-Grad-Wenden vollziehen zu lassen.“

Gut eine Million Euro Steuergelder habe die Planung bisher gekostet, das Geld wäre weg. Auch von Berg erntet Jubel und langes Klatschen: Die andere Hälfte des Publikums sind passionierte Radfahrer.

Das könnte Sie auch interessieren: Die peinliche Wahrheit über den teuren Krötentunnel von Blankenese

Nach der Debatte gehen die Diskussionen vor dem Saal weiter. „Wir hatten schon wegen der Fernwärme-Baustelle Einbußen“, sagt ein Geschäftsmann aus der Waitzstraße: „Noch eine Baustelle bricht uns das Genick.“ Eine Radfahrerin merkt an: „Rumschreien kann jeder, aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass nur Autofahrer Umsatz bringen. Selbst in Othmarschen nicht.“