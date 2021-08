Rätsel um Muttertagsgeschenk: Was steckt hinter dem Präsent für Lisa?

Norderstedt –

Die Spaziergänger am Waldparkplatz in Norderstedt blieben verdutzt stehen. Am Rand des Weges stand ein Holzgebilde – abgedeckt mit einer gelben Tüte. Darauf ein Zettel auf dem stand: „Für Lisa! Beste Mama der Welt!“. Stundenlang stand es dort – am Nachmittag war es dann plötzlich verschwunden.

Eine geschnitzte Vase in Form einer Hand. Darin ein holzähnlicher Pflock, am unteren Rand erkennt man kleine Blüten. Auf den ersten Blick sah es nicht nach einem typischen Muttertagsgeschenk aus. Nur der aufgeklebte Zettel deutete darauf hin, dass hier jemand eine Mutter überraschen wollte.

Rätsel um Muttertagsgeschenk – Was steckt dahinter ?

Die MOPO legte sich einige Stunden auf die Lauer – doch nichts passierte. Keine der vorbeikommenden Frauen fühlte sich angesprochen. Als der MOPO-Reporter am Nachmittag nochmal vorbeischaute, war das mysteriöse Muttertagsgeschenk plötzlich verschwunden. Nun stellt sich die Frage, ob jemand das Präsent eingesackt – oder ob Lisa es doch noch gefunden hat. Lisa, bitte melden!