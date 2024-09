Rätsel um gesunkene Segeljacht in der Nordsee: Schiff soll geborgen werden

Die vor zwei Wochen nordwestlich von Borkum gesunkene Segeljacht gibt den Ermittlern noch immer Rätsel auf. Denn: An Bord waren keine Menschen. Jetzt soll das Schiff geborgen werden.

Wie war das Schiff in das Areal 85 Kilometer vor Borkum gekommen? Warum geriet es in Brand? Wo ist die Besatzung? Und wem gehört das Schiff überhaupt? Nach wie vor gibt es keine Antworten auf diese Fragen.

Niederländische Polizei will das gesunkene Segelschiff bergen

Taucher der niederländischen Polizei, die aufgrund der Lage des Schiffes am Meeresboden für den Fall zuständig ist, hatten das Wrack eingehend untersucht. Sie konnten keine Menschen an Bord oder in der Umgebung des gesunkenen Schiffs entdecken. Das einzige, was sie fanden, war eine deutsche Flagge am Heck der Jacht. Doch viele Fragen blieben offen.

Deshalb haben die niederländischen Behörden nun beschlossen, die Segeljacht zu bergen. Der Termin steht noch nicht fest. Die Ermittler hoffen, dass weitere Untersuchungen an dem Wrack zu neuen Erkenntnissen führen könnten.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf Luxus-Immobilien spezialisiert: Bekannter Hamburger Makler insolvent

Die Segeljacht war am 3. September in Brand geraten. Die Crew eines Offshore-Versorgungsschiffes hatte gegen 22.40 Uhr das Feuer gesichtet und war daraufhin zum Unglücksort geeilt, um das etwa neun Meter lange Segelschiff zu löschen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitgeteilt hatte, war der Segler dennoch wenige Minuten nach Mitternacht gesunken. (ng)