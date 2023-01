Nach Angaben des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bürgerschaftsfraktion sind die deutschen Erdölvorräte auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2015. Demnach seien am 31. Januar 2022 insgesamt 22,6 Millionen Tonnen Rohöl, Kraft- und Heizstoffe eingelagert gewesen. Ein Jahr zuvor, am 31. März 2021 hatten die Vorräte noch 23,3 Millionen Tonnen Rohöl betragen.

Für rund 90 Tage soll sie reichen: Die strategische Ölreserve, mit der sich Deutschland für Krisen wappnen will. Doch schon vor dem Ukraine-Krieg befanden sich so wenig Rohöl, Kraft- und Heizstoffe in den Lagern wie seit Jahren nicht mehr. Auch in Hamburg sollen zig Millinen Liter Diesel und Benzin lagern – die Frage ist nur: Wo?

Ölreserve soll Deutschland für Krisen wappnen

Leichte Schwankungen sind allerdings nicht ungewöhnlich. Der damit beauftrage Erdölbevorratungsverband (EBV) gab dem bisher niedrigsten Stand mit 22,7 Millionen Tonnen im Jahr 2018 an. Den höchsten Stand erreichten die Rohöl, Kraft- und Heizstoffe im März 2016, als 23,6 Millionen Tonnen davon in Tanks und Kavernen lagerten.

Nach eigenen Angaben hält der EBV jederzeit so viel Erdöl und Erdölerzeugnisse in der Hinterhand, wie in den drei Vorjahren im Schnitt innerhalb von 90 Tagen importiert wurde. Die Lagerstätten selbst sind über ganz Deutschland verteilt: Eine befindet sich zum Beispiel in Bremen-Lesum, eine in Sottorf (Rosengarten), eine in Heide (Kreis Dithmarschen) – und eine auch in Hamburg.

Wo lagern die strategischen Ölreserven in Hamburg?

Nach Angaben des Senats lagerten Ende Juni vergangenen Jahres 21.361 Tonnen Benzin und 149.330 Tonnen Dieselkrafstoff und Heizöl in der Hansestadt – da Treibstoff etwas leichter ist als Wasser, handelt es sich um rund 200 Millionen Liter Diesel und Benzin! Da fragt man sich natürlich: Wo lagert diese gigantische Menge? Irgendwo im Hafen?

In der Wirtschaftsbehörde gibt man sich auf Nachfrage erst ahnungslos – und verweist dann auf den Erdölbevorratungsverband, der dafür zuständig sei.

Aber auch dort verlaufen alle weiteren Fragen in eine Sackgasse: Der EBV antwortet erst gar nicht und teilt dann nach mehrfacher Nachfrage knapp mit, dass die Orte der Lagerstätten nicht der Öffentlichkeit preis gegeben werden dürften, diese seien streng vertraulich. Wo das riesige Treibstofflager in Hamburg liegt bleibt also weiter ein Geheimnis.