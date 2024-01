Herzzerreißende Szenen vor Gericht. Ein Angeklagter, der nach Worten ringt, sich schämt, gar nicht weiß, wie er dem Vater des getöteten Liam (5) und der Witwe von Dominic Sch. (37) in die Augen sehen soll. Vor dem Landgericht in Lüneburg muss sich seit Montag Stefan I. (44) wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Er hatte den Radlader gefahren, mit dem es im Sommer in Toppenstedt zu einem furchtbaren Unfall gekommen war. Beim Prozessauftakt wurde nicht nur der Angeklagte angehört, sondern auch ein Gutachter. Was der zu sagen hatte, verwirrte mehr statt aufzuklären, so dass dem Richter regelrecht der Kragen platzte.

Herzzerreißende Szenen vor Gericht. Ein Angeklagter, der nach Worten ringt, sich schämt, gar nicht weiß, wie er dem Vater des getöteten Liam (5) und der Witwe von Dominic Sch. (37) in die Augen sehen soll. Vor dem Landgericht in Lüneburg muss sich seit Montag Stefan I. (44) wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Er hatte den Radlader gefahren, mit dem es im Sommer in Toppenstedt zu einem furchtbaren Unfall gekommen war. Beim Prozessauftakt wurde nicht nur der Angeklagte angehört, sondern auch ein Gutachter. Was der zu sagen hatte, verwirrte mehr, statt aufzuklären, so dass dem Richter regelrecht der Kragen platzte.

Selten hat einem ein Angeklagter so leid getan wie in diesem Fall: Stefan I. wollte den Kindern Freude bereiten, ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten – und das endete in einer Katastrophe. „Ich kann kaum in Worte fassen, mit welcher Trauer, Demut und Hilflosigkeit ich den Familien gegenübertrete”, so der Angeklagte. „Es tut mir unendlich leid.”

Unglück von Toppenstedt: Fahrer spricht von „Riesenkatastrophe“

Er sprach von einem „absoluten Drama”, von einer „Riesenkatastrophe“. Und weiter: „Das Wohl der Menschen war mir immer und ist mir natürlich auch heute noch eine Herzenssache.” Stefan I. sagte, er zermartere sich das Hirn, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Und immer wieder fiel dieser Satz: „Das hätte nicht passieren dürfen …”

Es geschah am 24. Juni 2023. Der Angeklagte holte weit aus, erzählte vom schönen Wetter und der ausgelassenen freudigen Stimmung an jenem Tag auf dem Feuerwehrplatz der Gemeinde Toppenstedt im Landkreis Harburg, deren Bürgermeister er damals noch war. Wie jedes Jahr fand dort an diesem Wochenende das sogenannte Vater-Kind-Zelten statt „mit Lagerfeuer, Stockbrot und allem, was Kinder sich wünschen“. Eine Veranstaltung mit langer Tradition im Ort.

Ausfahrt fand im Rahmen des Zeltlagers statt

Seit Jahren schon fanden im Rahmen dieses Zeltlagers immer auch Ausfahrten ins Grüne statt – mit dem Radlader von Stefan I. Er hatte die Idee zu dieser Gaudi. „Die Kinder fanden das toll und die Väter auch. Jedesmal wurde ich schon Wochen vorher von allen angesprochen: ,Wir machen doch wieder eine Ausfahrt, oder?’“ Sicherheitsbedenken habe nie jemand geäußert.

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger. Olaf Wunder Der Angeklagte mit seinem Verteidiger.

Am fraglichen Samstag fanden drei solcher Ausfahrten statt. Dabei führte I. jedesmal die Palettengabel seines Teleskop-Radladers unter eine Stahlgitterbox und hob sie an. Die Kinder stiegen ein und los ging die Fahrt über Felder und Feldwege. Bei der dritten Fahrt passierte es dann: Plötzlich senkte sich die Palettengabel, ihre Spitzen bohrten sich in den Asphalt eines Wirtschaftsweges, die Transportbox überschlug sich und begrub zwölf Kinder und einen Erwachsenen unter sich.

Am Unfallort sah es aus wie auf einem Schlachtfeld: Dominic Sch. (39) erlitt eine schwere Kopfverletzungen und starb. Für den fünfjährigen Liam kam ebenfalls jede Hilfe zu spät. Unter den elf größtenteils schwerverletzten Kindern, von denen die meisten im Krankenhaus behandelt werden mussten, befanden sich auch die beiden Töchter des Angeklagten.

An diesem Radlader hing die Gitterbox, in der die Kinder und ein Erwachsener standen: Plötzlich riss sie ab und stürzte aus mehreren Metern Höhe auf den Asphalt. picture alliance/dpa/Polizei Harburg An diesem Radlader hing die Gitterbox, in der die Kinder und ein Erwachsener standen: Plötzlich riss sie ab und stürzte aus mehreren Metern Höhe auf den Asphalt.

„Ich übernehme die volle Verantwortung”, betonte Stefan I. in der Verhandlung. Was anderes bleibt ihm allerdings auch kaum übrig, denn Tatsache ist, dass der Radlader und die verwendete Stahlgitterbox zum Transport von Menschen nicht zugelassen sind.

War der Sicherungsbolzen eingerastet?

Die Frage allerdings ist, ob sich I. noch weiterer Pflichtverletzungen schuldig gemacht hat. Ein schriftliches Gutachten kam zu dem Ergebnis: ja. Stefan I. habe nicht dafür gesorgt, dass die Sicherungsbolzen an seinem Radlader einrasteten. Und: Mit eingerasteten Sicherungsbolzen wäre der Unfall nicht so gravierend verlaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum in Hamburg auf einmal Zöllner für wichtige Kontrollen fehlen

Doch dann in der Verhandlung die große Überraschung: Im Prozess widersprach sich der Gutachter selbst, wirkte fahrig und verunsichert – und konnte ein technisches Versagen nun doch nicht ausschließen. Jetzt ist es mit einem Mal auch möglich, dass die Darstellung des Angeklagten stimmt: Demnach habe er die Sicherungsbolzen sehr wohl in die richtige Position gebracht, dann aber habe ein technisches Versagen bei der Hydraulik dazu geführt, dass die Sicherungsbolzen sich wieder lösten. Ob das stimmt, das will der Gutachter nun erneut untersuchen.

Der Vorsitzende Richter reagierte auf diese Wendung ungehalten: „Wir haben ja hier mit vielem gerechnet, damit allerdings nicht”, schleuderte er dem Gutachter entgegen. Die Verhandlung wurde vertagt auf den 6. Februar.