Radio-Hamburg-Moderator: Wie ich Ronan Keating in der „Thai Oase“ quälte

Christian „Stübi“ Stübinger wird optisch manchmal mit Olli Geissen verwechselt und ist ein riesengroßer HSV-Fan. Die Stimme des Moderators kennt man von Radio Hamburg – und vom HSV, wo er Stadionsprecher ist. Hier verrät er, wie er tickt.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung:

Ab sofort gibt’s auf Hamburger Schulen die Fächer „Zeitgeschehen“, „Gesundheit“ und „Geld“…

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

Auch wenn die Antwort etwas trieft, kommt sie von Herzen: das Volksparkstadion.

Im Volksparkstadion geht Stübi das Herz auf. picture alliance/dpa | Gregor Fischer Im Volksparkstadion geht Stübi das Herz auf.

3. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist:

Moin Moin ist Gesabbel. Stimmt.

4. Der schönste Stadtteil:

Winterhude, meine alte Hood: Außenalster, tolle Häuser zum Glotzen, Stadtpark, Gastro, viele Freunde. Poppenbüttel ist jetzt auch schön, bis auf die Flugzeuge.

5. Drei Dinge, die mich glücklich machen:

Wenn meine Frau einen Lachanfall hat, wenn mein Sohn sagt, dass er mich lieb hat, ein Sieg des HSV.

6. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen:

Die Parodien von Micky Beisenherz im Podcast „Fußball MML“

7. Hamburger Spezialität, die unterschätzt wird:

Schwarzbrot mit Rührei und Aal im legendären „Fischereihafen Restaurant“. Im Gesamtpaket ist das Hamburg pur.

8. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz:

In der Karaoke-Bar „Thai Oase“ – ich bin dankbar, dass Ronan Keating nie meine Interpretation von „When You Say Nothing At All“ hören musste. Sorry an alle Leser, die da waren.