„Die schönste Straße der Welt“ nannte der Dichter Detlev von Liliencron (1844-1909) einst die piekfeine Elbchaussee im Hamburger Westen – doch das war einmal. Die einstige Vorzeige-Straße ist inzwischen mehr als sanierungsbedürftig und geprägt von Rissen, Schlaglöchern und Stolperfallen. Seit zwei Jahren wird sie deshalb Stück für Stück saniert – ein Mammutprojekt mit vielen Sperrungen. Jetzt sind die Pläne für den nächsten Abschnitt fertig und liegen der MOPO exklusiv vor. Vor allem Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Im Detail geht es um den 1,2 Kilometer langen Bereich der Elbchaussee zwischen Hohenzollernring (Othmarschen) und der Betty-Levi-Passage am Altonaer Rathaus in Altona-Altstadt. Dies war ursprünglich der dritte und finale Bauabschnitt des Projekts, der jetzt aber vorgezogen wurde. Derzeit wird noch bis voraussichtlich April 2024 am ersten Abschnitt zwischen Manteuffelstraße (Nienstedten) und Parkstraße (Othmarschen) gewerkelt, der eigentlich zweite Abschnitt zwischen Parkstraße und Hohenzollernring rutscht jetzt an dritte Stelle.

Elbchaussee: So wird der nächste Abschnitt umgebaut

Die Pläne betreffen sowohl die Auto- und Radfahrer, als auch die Fußgänger der Elbchaussee. Geplant ist, auf diesem Abschnitt durchgängig sogenannte Kopenhagener Radwege mit einer Breite zwischen zwei und 2,50 Metern zu bauen. Diese befinden sich dann leicht erhöht neben den Autospuren. „Das erhöht die Verkehrssicherheit und das Wohlbefinden aller Verkehrsteilnehmer vor Ort“, sagt Verkehrsbehörden-Sprecherin Rika Bootz. Bisher gibt es auf dem Abschnitt überhaupt keinen Radweg, die Radfahrer müssen mit den Autos mitfahren und werden oft viel zu nah und schnell überholt.

So soll der Kopenhagener Radweg an der Elbchaussee einmal aussehen. LSBG So oder so Ähnliches könnte es an der Elbchaussee einmal aussehen: Rechts das Beispiel eines Kopenhagener Radwegs. Dieser ist auf beiden Seiten plus Gehwege geplant. Dort, wo der Straßenraum nicht breit genug ist, wie hier in der Visualisierung, wird der Radverkehr auf der Straße fahren. An diesen Stellen wird es ein entsprechendes Piktogramm geben.

Für die Autofahrer wird es auf der Elbchaussee hingegen deutlich enger. Die derzeitige Fahrspur ist so breit, dass sie von zwei Autos pro Richtung genutzt wird. Im Behörden-Sprech heißt das „unechte Zweispurigkeit“. Das war laut der von Anjes Tjarks (Grüne) geführten Behörde in der Vergangenheit ein Sicherheitsrisiko, „da Unfallauswertungen zeigen, dass es häufig zu Kollisionen an der Verengung von zwei auf einen Fahrstreifen gekommen ist“.

Bauarbeiten Elbchaussee: Hier entstehen Kopenhagener Radwege

Damit ist dann Schluss: Es wird nur noch eine „eindeutige“, schmalere Spur für die Autos pro Richtung geben. Die Fahrbahn wird bei den Arbeiten vollständig saniert, die Gehwege an den Seiten auf bis zu 2,50 Meter verbreitert. An der Ecke Rothestraße (Ottensen) ist eine zusätzliche Ampel für die Fußgänger vorgesehen. Dazu kommt die mehr als 100 Jahre alte Trinkwasserleitung, die unterhalb der Elbchaussee verläuft und zusammen mit den Stromleitungen erneuert wird.

Ist alles einmal fertig, haben die Autofahrer aber nicht nur weniger Platz – es fallen auch 19 Parkplätze weg. Für die Bauarbeiten müssen zudem fünf Bäume gefällt werden, dafür werden laut Behörde sechs Stück nachgepflanzt.

Bauarbeiten an der Elbchaussee könnten Anfang 2025 starten

Warum wurde dieser am Ende der Elbchaussee liegende Abschnitt jetzt aber bei den Bauarbeiten vorgezogen? Laut Sprecherin Bootz hat das den simplen Grund, dass die Pläne dort eben schon weiter vorangeschritten waren als in dem Bereich zwischen Parkstraße und Hohenzollernring. Um das sowieso schon ewige Projekt nicht noch weiter nach hinten zu verschieben, geht es jetzt eben erstmal dort weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Straßenausbau in Hamburg wird richtig teuer – welche Strecken betroffen sind

Final sind diese Pläne übrigens noch nicht. Ab Oktober wird der in der Verkehrsbehörde angesiedelte Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer auf Anwohner sowie Initiativen und Vereine vor Ort zugehen, sodass diese sich einbringen können. Losgehen mit den Bauarbeiten könnte es dann ab Frühjahr 2025 – die gesamte Elbchaussee wird voraussichtlich erst Ende der 2020er Jahre fertig werden.