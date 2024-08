Radfahrer bei Abbiegeunfall von Lkw erfasst und schwer verletzt – Prozess

Prozess um einen Unfall in Osdorf im vergangenen Jahr: Ein Fahrradfahrer wurde am Elbe-Einkaufszentrum von dem Fahrer eines abbiegenden Lkw übersehen und bei dem Zusammenprall schwer verletzt.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Lkw-Fahrer fahrlässige Körperverletzung vor. Der Unfall geschah am 13. April vergangenen Jahres gegen kurz nach 9 Uhr direkt neben dem Elbe Einkaufszentrum (EEZ). An der Kreuzung Heinrich-Plett-Straße/Osdorfer Landstraße wollte der Brummifahrer nach rechts in die Osdorfer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er den geradeaus fahrenden Radfahrer und erfasste ihn.

Hamburg: Lkw erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer – Anklage!

Glück für den Radler: Er wurde nicht unter dem tonnenschweren Fahrzeug eingeklemmt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Dennoch wurde er bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er erlitt mehrere Rippenbrüche und eine Lungenquetschung, musste monatelang ärztlich behandelt werden. Am Freitag wird der Fall vor dem Amtsgericht Altona verhandelt.