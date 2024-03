Sie stand nach der Rückkehr aus einem Urlaub im Jahr 2016 vor verschlossener Tür und kam nicht mehr in ihre Wohnung in Winterhude. All ihr Hab und Gut war verschwunden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihren ehemaligen Vermietern Nötigung vor. Am dritten Verhandlungstag ging das Geschrei der Verteidigung weiter. Diesmal wurden aber auch Richterin und Staatsanwältin laut. Worum sich das Getöse drehte und warum einer immer wieder leise lachen musste.

Die Richterin schreit, die Verteidigung schreit, die Staatsanwältin versucht etwas zu sagen – alle gleichzeitig. Der Prozess gegen die ehemaligen Vermieter von Sabine F. wurde am Mittwoch fortgesetzt. Auch dieses Mal befand sich das mutmaßliche Opfer im Zeugenstand und es gab erneut Drama. Die Vorgänge im Amtsgericht St. Georg wirken eher wie schlechtes Laientheater als wie ein ordentlicher Gerichtsprozess.

In der vorherigen Verhandlung durfte Sabine F. ihre Notizen nicht verwenden, um sich an die Ereignisse von vor 8 Jahren zu erinnern. Sie musste sich die Daten, Fakten und Details aus dem Gedächtnis herbeirufen. So sähe es die Prozessordnung vor.

Prozess in Hamburg: Plötzlich sind Notizen doch erlaubt

Der Jura-Professor Thomas Cirsovius, der seit Beginn des Prozesses im Publikum sitzt, wies das Gericht zwischen den Verhandlungstagen auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hin. Das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland erlaube Zeugen, ihre Unterlagen zu benutzen und empfehle dies sogar.

Am Mittwoch um 9 Uhr wies die Richterin also Sabine F. darauf hin, dass sie persönlich es für angemessener halte, wenn sie die Ereignisse von vor acht Jahren aus dem Gedächtnis schildert. Es gab keine Vorschrift mehr, die ihr den Zugriff auf ihre Notizen untersagte.

Mieter-Prozess in Hamburg: „Ich schreie Sie zu Recht an!“

Die beiden Verteidiger wollten jedoch weiterhin kleinste Details zu zivilrechtlichen Klagen wissen, die Sabine F. vor fünf Jahren eingereicht hatte. Zuerst versuchte der Verteidiger höflich zu sein, fiel jedoch bald in alte Verhaltensmuster zurück. Er fuhr das mutmaßliche Opfer Sabine F. an: „Dann steht wieder in der Zeitung, dass ich sie anschreie. Ich schreie Sie aber zu Recht an!“

Jura-Professor Cirsovius war auch an diesem Tag im Publikum. Mehrmals lachte er leise vor sich hin, wenn die Verteidigerin sachfremde Fragen stellte. Die Richterin ermahnte den Professor, den Prozess nicht zu stören. Die Verteidigerin beschuldigte ihn, sie mit seinem leisen Lachen zu beleidigen. Ihr Kollege beantragte, Cirsovius aus dem Saal zu verweisen.

Die Verteidiger begannen zu schreien, die Richterin schrie zurück. Die Staatsanwältin wurde lauter. Das Verfahren wurde unterbrochen und wurde an diesem Mittwoch nicht fortgesetzt.