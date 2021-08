Querdenker-Demo in Hamburg: Autokorso mit 200 Teilnehmern zieht hupend durch die City

Hamburg –

Erneut gibt es in Hamburg eine Querdenker-Demo. Unter dem Motto „Wie wollen wir das schaffen?“ fährt ein Autokorso hupend durch die Hansestadt. Rund 200 Autos haben sich der Demo angeschlossen – deutlich mehr als bei der ersten Veranstaltung am 23. Januar.

Wie die Polizei der MOPO bestätigte, startete der Autokorso der selbst ernannten „Freiheitsfahrer“ gegen 13.30 Uhr. Zunächst führte die Route rund um die Alster, danach durch Winterhude, Eppendorf und Eimsbüttel. Auch durch Altona und St. Pauli wollen die Demonstranten cruisen. Aufgrund der Masse kann es durchaus zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Hamburg: Autokorso der Querdenker fährt durch die City

Bereits Ende Januar wollten die Freiheitsfahrer für Aufmerksamkeit sorgen und fuhren mit rund 60 Wagen hupend durch Hamburg. An den Heckscheiben und auf den Türen Plakate, auf denen der Unmut über die coronabedingte Eindämmungsverordnung kundgetan wurde. Auch Deutschlandfahnen wurden geschwenkt. Am heutigen Sonnabend haben sich laut Polizei rund 200 Autos an der Demo beteiligt.