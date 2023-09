Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Die „Königin der Meere” legt in Hamburg an

Die „Queen Mary 2“ stattet Hamburg wieder einen Besuch ab! Die „Königin der Meere“ legt am Mittwochmorgen am Cruise Center in Steinwerder an. Das fast 350 Meter lange Kreuzfahrtschiff ist zwar nur auf Stippvisite in der Hansestadt, kehrt aber schon bald wieder zurück.

Gegen 7 Uhr kam die „Queen Mary 2“ von ihrer Reise aus Southhampton in England im Hamburger Hafen bei Steinwerder an. Dort ist sie bis 19 Uhr zu bestaunen. Der Kreuzfahrtriese mit dem Baujahr 2003 ist 25 Knoten schnell und kann insgesamt rund 2600 Passagiere beherbergen.

„Queen Mary 2“ in Hamburg: Ein echtes Highlight für Kreuzfahrtfans

Mit einer Länge von 345 Metern und einer Breite von rund 49 Metern ist der Luxus-Liner für Kreuzfahrtfans ein echtes Highlight. An Bord befinden sich unter anderem mehrere Restaurants, Pools, ein Theater, ein Casino, ein Pub und ein Planetarium.

Wer die „Queen Mary 2“ am Mittwoch verpasst, hat am 22. Oktober (wieder ab 7 Uhr) noch einmal die Chance, das imposante Schiff im Hamburger Hafen zu sehen. (mp)