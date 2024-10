Es ist ein Kampf, der in ganz vielen Hamburger Straßen ausgefochten wird: Da wo früher Autos regelmäßig quer zur Fahrbahn parkten, dürfen sie nur noch längs hintereinander stehen. Das kostet allerdings in der Regel Parkplätze. In der Faberstraße in Eimsbüttel stehen auf alten Parkplätzen jetzt Fahrradbügel – die laut der FDP-Fraktion allerdings kaum genutzt werden. Deshalb hat sie einen Vorschlag, den die Grünen wiederum als reinen „Populismus“ bezeichnen.