Pumpen auf dem Dach: So feiern Hamburgs Fitnessstudios Wiedereröffnung

Endlich wieder richtig Schwitzen: Nach monatelangem Lockdown fahren die Fitnessstudios in Hamburg wieder hoch. Mit Erfolg – viele Kurse sind bereits am ersten Tag ausgebucht. Dabei setzen Sportanlagen bei den Öffnungen vor allem auf Outdoor-Kurse.

Im Rahmen der Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist seit Dienstag nach monatelangem Verbot nun auch – mit 2,5 Metern Abstand zueinander – das Trainieren in den Innenräumen der Anlagen wieder möglich. Das Sportstudio „David Lloyd Meridian Spa & Fitness“ nahm die Wiedereröffnung als Anlass zum Feiern.

Kurse für den ersten Tag nach kurzer Zeit ausgebucht

„Meridian Spa & Fitness hat heute in Hamburg eine Punktlandung hingelegt und gleich früh morgens mit allen erlaubten Lockerungen alle fünf großen Anlagen geöffnet: Indoor- und Outdoorkurse, Fitness, Face & Body Treatments und in den Eingangsbereichen eine starke Performance zur Begrüßung aller – mit Konfettikanone, Luftballons, Drinks und DJ“, sagt Geschäftsführer André Nagel.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Maßnahmen: Hotels, Fitnessstudios & Co.: Diese Lockerungen gelten ab Dienstag

Alle Kurse für den ersten Tag seien bereits nach kurzer Zeit ausgebucht gewesen. Die Sportanlage will dabei auch durch das Anbieten von Outdoor-Training möglichst viele Besucher locken. Im Rahmen der neuen Lockerungen sind Outdoor-Kurse mit bis zu 20 Personen erlaubt. Unter dem Motto „Feel Free“ können Mitgliede an allen fünf Standorten unter anderem kostenlose Live-Gruppenkurse an der frischen Luft wahrnehmen.

Die Wiedereröffnung des Fitnessstudios „David Lloyd Meridian Spa & Fitness“ in Barmbek war ein voller Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit waren alle Kurse für den Tag ausgebucht. Im Bild General Manager Fabian Sütel, zuständig für die Clubs in Barmbek und Kiel, und seine Fitness Managerin Anna-Lena Zacher. Meridian / Martin Brinckmann Foto:

„Die Menschen wollen sich wieder frei bewegen und frei entscheiden. Der Wunsch nach Freiheit geht in Erfüllung, wenn – wie bei uns – Hygienekonzepte funktionieren und sich top ausgebildete Trainer für die Fitness und Gesundheit der Mitglieder stark machen“, sagt Nagel. Der Lockdown habe seine Spuren hinterlassen – trotz unterschiedlicher digitaler Angebote ruhten die Mitgliedsverträge in der Pandemie. Das soll sich nun ändern.

Das könnte Sie auch interessieren: Wut auf die „Notbremse“: Die fatalen Folgen des Sport-Verbots in Hamburg

„Mit Blick auf den Sommer 2021 gibt es kein Zurück mehr“, sagt Nagel. „Unser Hygienekonzept mit HEPA-Luftfilteranlagen für die Innenbereiche steht, die Trainingsgeräte haben weiten Abstand zueinander, alle Dachterrassen sind voll ausgestattet für Outdoor-Kurse und unsere Trainer platzen förmlich vor Kraft und Workout-Ideen.“

Fitnessstudios bieten vielfältiges Outdoor-Angebot an

Auch die Kette „Fitness First“ startet im Juni in der Hansestadt zahlreiche Fitness-Outdoor-Kurse. „Für Juni planen wir den Start einiger neuer Fitness-Outdoor-Kurse in den zu diesem Zeitpunkt geöffneten Clubs“, sagt Natalie Buss von „Fitness First“. Unter dem Motto „Training unter freiem Himmel: geringes Risiko, maximale Motivation“ wirbt die Kette unter anderem für Yoga und Krafttraining unter freiem Himmel.

Das könnte Sie auch interessieren: Sportmuffel wegen Corona: Hamburger schneiden in Studie am schlechtesten ab

Auch individuelle Angebote der jeweiligen Clubs wie Beachvolleyball oder Inline-Skaten stehen auf dem Programm. Je nach Standort und Kursformat finden die Outdoor-Kurse auf der Dachterrasse oder in nahegelegenen Parks statt.