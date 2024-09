Es brodelt im „Pulverfass“. Nachdem Psychologe Maximilian Protsch und sein Verlobter, Steuerberater Hendrik Kupfernagel, das legendäre Travestie-Theater an der Reeperbahn übernommen hatten, krempelten sie einiges um. Einen „Zirkus mit Transsexuellen“, die am Ende der Show blankziehen – so etwas wollten sie nicht mehr. Stattdessen holten sie die erste „Cis-Frau“, die als Frau geboren wurde und sich mit ihrem Geschlecht identifiziert, auf die Bühne. Burlesque-Star Eve Champagne. Doch damit ist nun Schluss. Eve ist raus. Zurück bleiben Enttäuschung, Fassungslosigkeit und mächtig Ärger.