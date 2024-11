Pünktlich zum Winterbeginn: Es wird frostig am ersten Adventswochenende

Am Sonntag beginnt nicht nur die Adventszeit, sondern auch der meteorologische Winter. Pünktlich zum Winterstart wird es in Hamburg tatsächlich frostig.

Ein Hochdruckgebiet sorgt am Wochenende für weitgehend ruhiges Wetter. Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite: In Hamburg bleibt es meist sonnig bei etwa 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag – dem 1. Dezember und damit Beginn des meteorologischen Winters – wird es dann tatsächlich leicht frostig: Die Temperaturen fallen in den Minusbereich und sorgen stellenweise für Glätte.

Frost in der Nacht zum ersten Adventssonntag

Am ersten Adventssonntag macht sich ein Tief mit Zentrum über Nordeuropa bemerkbar. Es lenkt feuchte und zunehmend mildere Luft zu uns. In Hamburg lädt überwiegend heiteres Wetter zu einem ausgiebigen Advents-Spaziergang oder einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ein. Bei Höchstwerten um 5 Grad sollten Mütze und Schal nicht vergessen werden.

In der Nacht zum Montag setzt bei Tiefstwerten zwischen 1 und 4 Grad leichter Regen ein. Nach einem sonnigen Wochenende startet der Montag mit grauen Wolken und zeitweise Regen. Dabei wird es milder bei 7 bis 10 Grad. Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Eine dicke Wolkendecke hängt über Hamburg, dabei bleibt es bei etwa 7 Grad meist trocken.

„Die neue Woche bringt anfangs viele Wolken und Regen, in den Hochlagen auch Schnee“, sagt die Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Deutschland vorher. Die Temperatur steigt deutlich, aber nur vorübergehend an. Zur Wochenmitte erwartet uns ein kurzer Zwischenhocheinfluss mit Nachtfrost und tiefen einstelligen Höchstwerten. (dpa/mp)