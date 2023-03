Pünktlich zum neuen Film: Kennen Sie schon den MOPO-Manta?

Pünktlich zum Start des neuen Til-Schweiger-Films „Manta. Manta 2“ in ein paar Tagen präsentieren sich die beiden „MOPO-Kolbenfresser“ Thomas Hirschbiegel und Florian Quandt in ihrem neuen quietschgelben Dienstfahrzeug – einem 1976er Manta B – natürlich mit Fuchsschwanz!

„Spritzig wie auf der Straße erweist sich Opels Manta auch in der Zulassungsstatistik.“ So steht es auf einem Foto der Opel-Pressestelle aus dem Jahr 1978, welches wir bei uns Archiv entdeckten. Na ja, so spritzig ist unser Modell mit seinem 1,6-Liter-60-PS-Motor nun nicht. Aber uns kam es ja vor allem auf die geile Form an und wir wurden bei der „Classic Garage Celle“ (Motto: „Neue Autos haben keine Seele“) fündig.

Man beachte das aparte Muster der Sitzbezüge und das coole Rallye-Lenkrad! Florian Quandt Man beachte das aparte Muster der Sitzbezüge und das coole Rallye-Lenkrad!

Unser Manta B stammt aus dem Jahr 1976. Genau 114.259 Mantas liefen damals bei Opel vom Band. Rekord! Insgesamt wurden von 1970 bis 1988 rund eine Million Manta A und B produziert. Heute dürften es wohl noch rund 4000 Exemplare sein, die in Deutschland zugelassen sind.

Das Kult-Auto von Opel wird erneut zum Star eines Til-Schweiger-Films

Der Manta B hat es 2017 sogar zu einer Sonderausstellung im Bonner „Haus der Geschichte“ gebracht. Aber natürlich nicht irgendein Manta, sondern das getunte blau-gelbe Modell aus dem 1991er-Film „Manta. Manta“ Die Actionkomödie machte Til Schweiger als Manta-Pilot „Bertie“ zum Star und auch Tina Ruland als Friseuse „Uschi“ genießt noch heute Kultstatus. Beide spielen auch wieder in dem von Til Schweiger produzierten neuen Manta-Film mit, der am 30. März in die Kinos kommt. Der Streifen muss aber ohne das 135 PS starke Original-Film-Fahrzeug auskommen – das hatten 1992 „Die Toten Hosen“ gekauft. Heute besitzt ein Autohändler aus Eschweiler den Kult-Wagen.

Und wie ist es so, das Manta-Fahren? „Herrlich!“, meinen die MOPO-Kolbenfresser. Dauernd wird man angesprochen, ganze Familien nehmen Aufstellung vor dem gelben Manta B und lassen sich fotografieren.

Opel-Fans mit Fuchsschwanz 1991 bei einem Manta-Treffen. Florian Quandt Opel-Fans mit Fuchsschwanz 1991 bei einem Manta-Treffen.

Irgendwie hat es den Nerv der Deutschen getroffen, das Kult-Coupé aus dem Hause Opel. Die GM-Tochter warb mit dem Slogan „Opel Manta – weil man was vom Fahren versteht“. Weniger gut kam die Werbung zur Einführung des Manta B 1975 an: „Ich träumte, ich hätte im neuen Opel Manta B dem Champion den Grand Prix abgejagt.“ Auch wegen solcher Werbung machten sich viele über die angeblich so prolligen Manta-Fans lustig. Egal – heute ist der Manta, neben Käfer oder Trabi, eine der großen Auto-Ikonen Deutschlands. Echt natürlich nur mit Fuchsschwanz. Im MOPO-Manta fand er seinen Weg aber von der Antenne an die Heckscheibe.