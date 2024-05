Public-Viewing: So viele Fans können EM-Spiele auf dem Heiligengeistfeld verfolgen

Als einzige Stadt im Norden gehört Hamburg zu den Gastgeberstädten der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wenn es so weit ist, können die Spiele auch auf dem Fanfest auf dem Heiligengeistfeld verfolgt werden.

In vier Wochen ist es endlich so weit: Mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland am 14. Juni (21 Uhr) beginnt auch das Fanfest auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli. Hier werden an 22 Spieltagen bis zum 14. Juli alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt, teilten die Veranstalter mit.

Bis zu 40.000 Fans können EM-Spiele auf dem Heiligengeistfeld verfolgen

An vielen verschiedenen Plätzen der Fan Zone könnten so bis zu 40.000 Fans gemeinsam und kostenlos Fußball schauen. Darüber hinaus öffnet an 15 Spieltagen das große Gelände für das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld, wo alle gemeinsam mit ihren Teams mitfiebern, jubeln und feiern können. Auf einem 100 Quadratmeter großen Screen werden hier alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runden übertragen.

Die genauen Öffnungszeiten hängen von den jeweiligen Begegnungen des Tages ab. Ende ist um 23.30 Uhr. Gibt es eine Verlängerung, bleiben die Fan Zone und das große Public-Viewing-Gelände bis 30 Minuten nach Spielende geöffnet.

EM auf dem Heiligengeistfeld: Das gibt’s in der Fan Zone

In der Fan Zone gibt es auch einen Beachclub mit Liegestühlen zum Entspannen, ein Riesenrad für einen Rundumblick auf das Geschehen und eine große Auswahl an Speisen für das leibliche Wohl. Außerdem gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm und Fußballaktionen von Torwandschießen bis zum Dribbelparcours.

Für Familien gibt es eine extra Zone, die komplett im Schatten liegt und von der aus auch die kleinen Fans die Spiele gut verfolgen können. Wer es etwas exklusiver mag, kann sich ein Ticket für die VIP-Area sichern. (dpa/mp)