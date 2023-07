Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. An dieser Stelle präsentiere ich in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: das Fotoalbum, das eine Prunkhochzeit im Jahre 1955 an einem der feinsten Orte der Stadt dokumentiert.

Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. An dieser Stelle präsentiere ich in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: das Fotoalbum, das eine Prunkhochzeit im Jahre 1955 an einem der feinsten Orte der Stadt dokumentiert.

Fotoalben mit Hochzeitsfotos gibt es auf vielen Flohmärkten. Doch als ich jetzt ein rotes Exemplar auf der „Flohschanze“ durchblätterte, wurde ich stutzig: Die Fotos waren im legendären Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Binnenalster entstanden. Beim geforderten Preis von fünf Euro konnte ich das Album natürlich nicht liegen lassen.

Hotel Vier Jahreszeiten war seit drei Jahren wieder geöffnet

1955 lag das Kriegsende gerade mal zehn Jahre zurück. Aber Deutschland erlebte ein Wirtschaftswunder. Die Menschen konnten sich etwas leisten, viele fuhren zwar nur Fahrrad oder Moped, aber die Zahl der VW-Käfer-Fahrer wuchs jedes Jahr. Unser Hochzeitspaar stammte mit hoher Wahrscheinlichkeit aus sehr wohlhabenden Familien und man fuhr zur Hochzeitsfeier am Samstag, den 23. April 1955, standesgemäß mit dem Mercedes am Neuen Jungfernstieg vor. Das Hotel Vier Jahreszeiten war erst seit drei Jahren wieder geöffnet. Bis 1952 war es Hauptquartier der 7. britischen Panzerdivision gewesen.

Das Hochzeitspaar betritt das Hotel. hfr Das Hochzeitspaar betritt das Hotel.

Das erste Foto im Album zeigt das Hochzeitspaar Max L. und Erika S. bei der Trauung in der katholischen Kirche St. Elisabeth an der Ecke Hochallee/Oberstraße in Harvestehude. Diese Daten können wir dem Album beiliegenden Karten entnehmen. „Wir geben unsere Vermählung bekannt“ steht da, die feinen Karten sind aus handgeschöpftem Büttenpapier. Max L. stammte aus Basel in der Schweiz und seine Erika lebte bei den Eltern an der Straße Schloßgarten in Marienthal.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs der MOPO.

Ich blättere weiter und es folgen Bilder der Hochzeitsgäste und der Brauteltern, einige der Gäste tragen sogar Frack, die älteren Damen lange glänzende Abendkleider. Die 40 Gäste hier gehörten eindeutig zur hanseatischen „Besseren Gesellschaft“. Bezahlt hat die Feier wohl Brautvater Alfred, der stolz zusammen mit seiner Frau Erna zu sehen ist. Gefeiert wurde dann in einem der Veranstaltungssäle des Luxushotels. Sogar geschunkelt hat die Hochzeitsgesellschaft zu später Stunde. Auffallend: Fast alle rauchen am Tisch!

Der Abend klingt nach dem Auftritt eines „Schnellzeichners“ bei Kaffee und Cognac aus, genossen in tiefen Sesseln unter einem der historischen Gobelins des Hotels. Was wohl aus Max und Erika geworden ist? Sie dürften beide um 1930 geboren sein.