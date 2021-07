Prozess in Rostock: Mann tötet seine Eltern – aus Wut

Rostock –

Er soll auf seinen Vater mit einem Hammer eingeschlagen, später auf beide Elternteile mit einem Messer eingestochen haben: Am Dienstag musste sich ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Rostock verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine Eltern in der Nacht zum 31. Dezember vergangenen Jahres getötet zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Sechs Tote bei einem Familientreff – „Auf alles geschossen, was sich bewegt hat“

Er soll seinem schlafenden Vater mit einem Schlosserhammer auf den Kopf geschlagen und 21 Mal mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen haben. Danach soll er laut Anklageschrift seine Mutter mit 41 Stichen getötet haben.

Rostock: Sohn gesteht den Doppelmord an seinen Eltern der Polizei

Der 39-Jährige wohnte bei seinen Eltern in einem Plattenbau in Rostock-Dierkow. Er meldete sich am Silverstertag gegen 9 Uhr bei der Polizei und gestand seine Tat.

Video: Versteck im Wohngebiet aufgeflogen – Polizei nimmt Einbrecherbande fest

Der arbeitslose Fleischer gab an, er habe schon häufiger darüber nachgedacht, seine Eltern töten zu wollen. Seine Mutter habe ihn oft erniedrigt, sein Vater geschlagen. Aus Wut habe er schließlich nach eigenem Geständnis vor Gericht am Silvestermorgen 2019 in Rostock seine Eltern umgebracht. Die Opfer waren 62 und 61 Jahre alt. (vst/se)