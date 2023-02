Nerven durchtrennt: Mann soll mit Klappmesser zugestochen haben

Ein 37-Jähriger muss sich am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten. Er soll einem anderen Mann mit einem Klappmesser einen so tiefen Stich in die Hand versetzt haben, dass bei dem Opfer Nerven durchtrennt wurden.

Im Oktober 2020 soll es in einem Lokal im Berner Weg in Sasel zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Zuge dessen soll der 37-Jährige seinem Opfer mit einem Klappmesser in die Hand gestochen haben.

Der Stich soll so tief gegangen sein, dass Nerven und Gefäße am Daumen der linken Hand durchtrennt wurden. (mp)