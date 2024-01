Gewalt auf dem Kiez: 33-Jähriger soll Mann mehrfach gegen Kopf getreten haben

Am Dienstagmorgen startet ein Prozess wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Auf der Anklagebank des Hamburger Landgerichts sitzt ein 33-Jähriger, der einen anderen Mann auf dem Kiez verprügelt haben soll.

Der Angeklagte soll am 20. Mai 2023 einen Mann in der Nähe der Reeperbahn (St. Pauli) mit einem Faustschlag zu Boden gebracht haben, so dass dieser reglos liegen blieb.

Dann soll er mehrfach mit seinem Fuß auf und gegen den Kopf des Mannes getreten haben, bis andere Personen ihn an weiteren Tritten hinderten. Das Opfer trug ein Hämatom, eine Verletzung am Ohr sowie länger anhaltende Kopfschmerzen davon. (dpa/mp)