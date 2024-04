Mann rastet bei „Klimakleber“-Soli-Demo aus – und greift Journalist und Polizisten an

Vor einem knappen Jahr eskalierte eine „Klimakleber“-Soli-Demo mitten in Hamburg: Ein Mann soll Polizisten und einen Journalisten angegriffen haben. Nun muss sich der Angeklagte vor dem Amtsgericht verantworten.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung werden dem Angeklagten W. vorgeworfen. Der 30-Jährige nahm am Abend des 31. Mai 2023 an der Demonstration unter dem Motto „Kleben is not a crime“ an der Kreuzung Feldstraße/Marktstraße (St. Pauli) teil.

Hamburg: Mann randaliert bei „Klimakleber“-Soli-Demo

Er soll einen nicht näher identifizierten Gegenstand in Richtung von Polizisten geworfen und einen Journalisten angegriffen, geschlagen und getreten haben.

Das könnte Sie auch interessieren: An „Orten der Zerstörung“: „Letzte Generation“ kündigt weitere Aktionen in Hamburg an

Als Beamte ihn daraufhin festhielten, soll er einen Polizisten, der die Situation filmte, gegen die rechte Hand und einen anderen Polizisten gegen den Ellenbogen getreten haben. Der Prozess vor dem Amtsgericht Hamburg startet am Donnerstagvormittag um 10 Uhr. (mp)