Prozess gegen Skandal-Rapper Gzuz : So geht es nach der Sommerpause weiter

Der Chaos-Prozess gegen den 187 Strassenbande-Rapper Gzuz läuft nach einer kurzen Sommerpause wieder an. In der Vergangenheit wurde dieser immer wieder hinausgezögert – jetzt steht fest, wie es weitergehen soll.

Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, versuchten Diebstahls und Körperverletzung wird gegen das Mitglied der 187 Strassenbande schon seit Juni vor Gericht verhandelt. Eigentlich waren dafür nur drei Prozess-Tage festgesetzt – doch durch ungeladene Zeugen und Befangenheitsanträgen von Gzuz` Verteidiger TV-Anwalt Christiopher Posch verzögerte sich der Prozess immer wieder.

Nach kurzer Sommerpause: Prozess gegen Gzuz geht in die nächste Runde

Am Montag wurde nun festgelegt, wann die Verhandlungen wieder anlaufen sollen. Nach einer kurzen Sommerpause soll der nächste Prozess-Tag demnach am 18. August sein, so eine Gerichtssprecherin zur MOPO.

Für den Termin seien weitere Zeugenanhörungen geplant, außerdem solle es um den Waffenfund in einer der Wohnungen von Kristoffer Jonas Klauß, so Gzuz` eigentlicher Name, gehen.



Bei einer Durchsuchung der Wohnung in Halstenbek fanden Polizisten demnach mehrere Waffen – bei der Verhandlung am 18. August werde geprüft, wem diese gehören. Auch die Beamten werden dafür angehört, so die Gerichtssprecherin. (se)