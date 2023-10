Der Tod kam geräuschlos und unbemerkt: Eine junge Frau (28) stirbt im Schlaf, große Mengen giftiges Kohlenmonoxid hatten sich in ihrer Wohnung an der Heimhuder Straße in Uhlenhorst ausgebreitet. Einen Tag zuvor waren zwei Handwerker an der defekten Gastherme beschäftigt. Trifft sie die Schuld für den Tod der 28-Jährigen? Das Amtsgericht hat darüber nun ein überraschendes Urteil gefällt.

Sichtlich betroffen sitzen die Angeklagten neben ihren Anwälten. Simon W., 36, erzählt mit teils stockender Stimme, was aus seiner Erinnerung heraus am 21. September 2021 passiert ist: Er habe die Wohnung zusammen mit seinem Kollegen Mustafa Y. (30) betreten. Im Display der Therme sei ein Fehlercode angezeigt worden, das Gerät mehrfach angefahren, aber wieder ausgegangen. Die 28-jährige Mieterin habe am Tresen in der Küche gesessen und sei die ganze Zeit anwesend gewesen.

Eine Stunde später spinnt die Therme wieder

Es folgten Messungen und Gespräche mit dem Hersteller. Letztlich habe man die Fehlermeldung behoben – was aber blieb, war „ein Blubbern innerhalb der Therme“, so Simon W. Auch der Kundendienst der Thermen-Firma hätte dafür keine Antwort gehabt. Weil aber die Kohlenmonoxid- bzw. Kohlenstoffdioxid-Werte in Ordnung waren, seien sie gegangen.

Eine Stunde später meldete sich die 28-Jährige bei ihrer Vermieterin, die Therme mache wieder Probleme. Einen Tag später finden Feuerwehr- und Polizeikräfte die Frau tot auf ihrem Bett. Innerhalb der Wohnung werden „extrem hohe Kohlenmonixid-Werte“ gemessen, wie ein Polizist damals sagt. Die Warnmelder, die die Beamten am Körper tragen, schlagen direkt aus und zeigen den höchstmöglichen Wert an. Vier Beamte und zwei Bewohner kommen in ein Krankenhaus – Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Die Ermittlungen führen schnell zu den zwei Handwerkern. Auch die Gutachten, die nach der Tragödie erstellt worden waren, hätten laut Staatsanwaltschaft den Verdacht gegen die beiden bestärkt. Wegen fahrlässiger Tötung mussten sich W. und Y. nun am Mittwoch vor dem Amtsgericht verantworten.

Gutachter: Das ist wohl der Grund des Gas-Austretens

Vor Gericht die Wende: Die Angeklagten hätten durch ihr Verstellen sowie die Regulierung des Luft-Gas-Gemisches innerhalb der Therme das Gas-Austreten „in dieser Menge“ mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht verursachen können, so der Gutachter. Am wahrscheinlichsten sei ein defektes Gebläse und ein zu niedriger Kondenswasserstand. So sei vermutlich ein Überdruck in der Brennkammer entstanden, der für das Entweichen des Gases verantwortlich war. Über defekte Dichtungen, wie sie unter anderem am Brenner festgestellt wurden, könnten laut Gutachter solche „enormen Gasmengen“ nicht austreten.

Bei der Urteilsverkündung fasst der Richter es dann so zusammen: Bei Akteneinsicht habe es sich so gelesen, dass die beiden Handwerker durch Verstellen von Werten den Überdruck durchaus hätten verursachen können. Heute habe sich aber ein gänzlich anderes Bild gezeigt. Die Angeklagten seien daher freizusprechen. Er hoffe, dass er mit dem Urteil den Druck von den Schultern der Männer nehmen könne. „Und dass sie positiv gestimmt vorangehen können und dass sie auch in ihrer Arbeitsweise keinen Zweifel sehen.“ Auch an die Eltern der Verstorbenen wendet er sich: „Ich hoffe, dass auch auf Seiten der Familie Ruhe einkehren kann.“