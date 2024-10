Das Bettelverbot in Hamburgs U- und S-Bahnen erregt die Gemüter. Gegner der seit Mai verstärkt durchgesetzten Maßnahme haben in den vergangenen Wochen fleißig Unterschriften gesammelt. Mehr als 13.000 Menschen haben Listen signiert oder die noch immer aktive Online-Petition unterzeichnet. Am Freitag wurden die Listen an den HVV übergeben.