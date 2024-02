Koks statt Sex: Freier bei Hausbesuch in Eppendorf bestohlen

Kokain im Sektglas statt der erhofften Liebesfreuden: Eine 38 Jahre alte Frau muss sich wegen gemeinschaftlichen versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls vor dem Schöffengericht verantworten. Sie soll einen Freier beklaut haben – mit einer fiesen Masche.

Die Angeklagte hatte mit dem Mann, der über eine Internetplattform auf ihre sexuellen Dienste aufmerksam geworden war, am Abend des 21. März 2021 einen Hausbesuch in dessen Wohnung im Woldsenweg (Eppendorf) vereinbart.

Kokain im Sektglas

Statt wie versprochen erotische Dienstleistungen zu vollziehen, soll die Prostituierte versucht haben, den Kunden gefügig zu machen, um ihn zu bestehlen. Hierzu gab sie ihm laut Staatsanwaltschaft Kokain in sein Sektglas. Sodann soll sie unbemerkt Uhren und Schmuck des Freiers im Gesamtwert von mehr als 34.000 Euro an sich genommen und zumindest einen Teil der Beute unter dem Vorwand, sich Zigaretten bringen zu lassen, an ihren Mittäter übergeben haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kein Sex mehr gegen Geld: Prominente Stimme für Nordisches Modell

Als der Mann später über Atem- und Herzprobleme klagte, verließ die Angeklagte mit den übrigen Schmuckstücken die Wohnung, so jedenfalls die Überzeugung der Staatsanwaltschaft. Der Prozess beginnt am Dienstag.