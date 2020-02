Witwe Marion klärt auf: Das passiert jetzt mit dem Hof von Jan Fedder

Nach dem Tod eines Angehörigen stehen die Hinterbliebenen immer vor der Frage: Was passiert mit dem Eigentum des Verstorbenen? Auch Marion Fedder, der Frau des beliebten Hamburger Schauspielers Jan Fedder, geht es nicht anders. Mit Blick auf den Bauernhof ihres verstorbenen Mannes spricht sie nun Klartext.

„Alles bleibt beim Alten und der Bauernhof wird weiterhin ausschließlich privat genutzt", so die 54-Jährige in der „shz". Ihr Mann habe vor seinem Tod genau darüber verfügt, was mit dem Bauernhof geschehen solle.

Alles beim Alten: Bauernhof von Jan Fedder bleibt privat

Der Bauernhof in Ecklak (Schleswig-Holstein) war seit 1993 im Besitz des Schauspielers – hier ging Jan Fedder seiner großen Sammelleidenschaft für Oldtimer, Nippes und Requisiten nach. Witwe Marion stellt klar, dass es weder eine Versteigerung der Sammlung, noch ein Museum in dem Hof geben wird.

„Mein Mann hat über Jahre mit Freude Zeit auf seinem Bauernhof verbracht und hatte dort sein Rückzugsgebiet gefunden. Er liebte die Ruhe, den Blick in die Ferne und konnte dort auftanken für seine Dreharbeiten", so die Witwe in der „shz".

Am 30. Dezember starb der „Dirk Matthies"-Schauspieler allein in seiner Wohnung in Hamburg. Zu der Trauerfeier im Hamburger Michel kamen rund 2000 Gäste, darunter viele Prominente. Und auch seine Fans nahmen Abschied von ihrem Idol – als der Trauerkonvoi über den Kiez fuhr. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof fand Jan Fedder schließlich seine letzte Ruhestätte. (vd)