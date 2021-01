Urlaub trotz Corona-Pandemie: „Tolles Vorbild“ – Shitstorm für Hamburger Sängerin

Einen Urlaub in einem Tropenparadies können sich nach einem anstrengendem Corona-Jahr viele gut vorstellen. Ex-DSDS-Sängerin und Influencerin Kim Gloss zeigt sich auf ihrem aktuellsten Instagram-Post in traumhafter Kulisse braungebrannt im Bikini.

Die 28-jährige erntet für ihre Bilder aus ihrem Urlaubsort in Mexiko von ihren Followern aber teilweise heftige Kritik. Viele sind der Meinung, dass gerade sie als Person des öffentlichen Lebens die Verantwortung trägt, den Empfehlungen der Gesundheitsämter Folge zu leisten: „Tolles Vorbild. Während der Pandemie in den Urlaub, obwohl man daheim bleiben soll“, schreibt eine Instagram-Userin.

Geteilte Meinungen: Urlaub in der Corona-Pandemie?

Mexiko ist von Covid-19 stark betroffen, das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen. Laut World Health Organization (WHO) wurden in dem mittelamerikanischen Land zuletzt 6359 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet.

„Ich hätte auch das Geld, Urlaub zu machen. Aber meine Kinder und Mitmenschen und deren Gesundheit sind mir wichtiger“, kommentiert eine andere Userin.



Es gibt aber auch Befürworter unter den Fans, die sich versöhnlich mit Kim zeigen: „Wenn ich nicht nach der Heimkehr zwei Wochen in Quarantäne müsste, würde ich auch wegfahren! Man kann doch nicht immer auf das größere Wohl achten, wo wollt ihr da anfangen?“

Kim Gloss ist nicht der einzige Promi, der zu Pandemie-Zeiten lieber das Weite sucht: Dieter Bohlen und seine Freundin Carina sind momentan auf den Malediven. Gloss selbst hat sich noch nicht zu der Kritik geäußert. Sie genießt ihre Auszeit und postet Bilder von ihrem Morgenkaffee bei Sonnenaufgang am Strand. (mp)