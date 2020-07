Überraschung für TV-Koch: Ordnungsamt rückt Tim Mälzer auf die Pelle

Damit hat der TV-Koch sicherlich nicht gerechnet: Bei seinen Dreharbeiten für die Sendung „Kitchen Impossible“ in der Düsseldorfer Altstadt stand auf einmal das Ordnungsamt vor der Tür. Mälzer interessierte das aber wenig.

Der Grund des unerwarteten Besuchs: Das Produktionsteam sollte sein Auto umgehend aus der Kurzen Straße in der Düsseldorfer Altstadt entfernen, wie „RP-Online“ berichtet. Einige Passanten erkannten den TV-Star sofort und versammelten sich neugierig vor dem Restaurant „Ham Ham bei Josef“, in dem das Fernsehteam am Donnerstagmittag drehte.

TV-Koch Tim Mälzer trinkt lieber einen Schnaps

Der in Pinneberg aufgewachsene Koch sah die Aktion gelassen und scherzte mit dem Restaurantchef Marinko Miletic. „Jetzt wäre doch ein Sliwowitz nicht schlecht“, sagte Mälzer laut RP-Online. Ein Duellgegner der TV-Kochshow hatte ihm wohl als Strafe aufgetragen, in dem Grill-Restaurant zu kochen.

Corona-Krise machte „Bullerei“ in Hamburg schwer zu schaffen

Die Corona-Krise brachte auch Mälzer in eine schwierige Lage. In der Talkshow „Lanz“ im ZDF Anfang Mai war der TV-Koch den Tränen nahe: Wegen der Zwangsschließungen in der Gastronomie bangte er um seine Existenz. Verluste im sechsstelligen Betrag machten ihm schwer zu schaffen, auch sein Restaurant die „Bullerei“ im Hamburger Schanzenviertel musste schließen.

Ende Mai kündigte die Sendung „Kitchen Impossible“ auf ihrer Facebook-Seite an, die Dreharbeiten in den nächsten Wochen fortzusetzen. Die Duelle der Starköche werden aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nur in Deutschland ausgetragen. (mel)