Trennung von Frank Otto: Nathalie Volk liebt jetzt einen verurteilten Totschläger

Neue Liebe für Model Nathalie Volk: Die 23-jährige, ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin war jahrelang mit Frank Otto aus der Hamburger Otto-Familie liiert. Doch nun hat sie bestätigt: Sie hat einen anderen. „Timur und ich sind ein festes Paar“, sagte sie der „Bild“.

Fünf Jahre lang hat die Liebe mit Frank Otto gehalten – noch im Februar hatte das Paar eine Hochzeitszeremonie in den USA gefeiert. Doch jetzt ist es aus, denn die Hamburgerin liebt einen anderen: Den Rocker Timur A., laut dem Bericht Mitglied bei den „Hells Angels“.

„GNTM“-Kandidatin liebt „Hells Angels"-Rocker

Mit Otto bleibt Volk aber weiterhin befreundet. „Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern“, sagte Volk zur „Bild“. Die ehemalige Topmodel-Kandidatin tritt mittlerweile unter dem Namen „Miranda DiGrande“ als Schauspielerin auf.

Schon im September hatte die Hamburgerin ein Bild von sich und Timur A. auf Instagram gepostet. Damals hieß es noch, sie seien nur Freunde.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon seit einem Monat lebt Volk nun bei Timur A. in der Türkei. Nachdem der 42-Jährige 2009 ein Mitglied einer verfeindeten Rockerbande „Bandidos“ getötet hatte, war er im Frühjahr 2019 in die Türkei abgeschoben worden. Nun betreibt er in Antalya ein Tattoo-Studio.

Das könnte Sie auch interessieren: „The Masken Singer". So wurde die Show zur Beziehungsprobe für Daniela Katzenberger

Mit dem Rocker scheint Volk nun glücklich zu sein. Ihre eigene Familie habe sie wegen des Geldes von Frank Otto benutzt, erzählt Volk der „Bild“. Nun zeige Timur ihr, was Liebe sei. Sie fühle sich bei ihm beschützt. „Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist.“ (ncd)