Topmodel aus Hamburg: Wie es David Koch zum gefeierten Superstar gebracht hat

Vom Schulschwänzer zum Topmodel: So lässt sich der Werdegang von David Koch (29) beschreiben. Doch wie hat er es aus seiner kleinen Heimatstadt Alsfeld in Hessen auf die großen Laufstege der Fashion-Welt — und zum gefragten Model von Armani, Hugo Boss und Calvin Klein geschafft?



Eine Frau legt letzte Handgriffe an Kochs Outfit an, damit beim Fotoshooting in der Präsidentensuite des Hamburger „Westin“-Hotels alles perfekt sitzt. Nebenbei erklärt der 29-Jährige gegenüber einem Fernsehteam, wie er zum Modeln kam.



„An einem Tag im Mai 2011 hatte ich mal wieder die Schule geschwänzt“, erzählt Koch. „Ich fand Schule richtig ätzend, auch weil es nicht so leicht war für mich.“ Denn der 29-Jährige stotterte und wurde von seinen Mitschülern gehänselt und oft nachgeäfft.



Seine Auszeit vom Unterricht verbrachte er in einer Frankfurter Shopping-Mall. Dort wurde er von einer Agentin entdeckt.

Ex-Hamburger: So wurde Topmodel David Koch erfolgreich

Dann ging alles ganz schnell. Er zog aus seiner kleinen Heimatstadt nach Hamburg – und konnte sich mit seinen eisblauen Augen und seinem Dreitagebart kaum vor Aufträgen retten. „Sogar auf der Fashion Week in Paris bin ich schon gelaufen“, so Koch 2016 in einem Interview mit einer MOPO-Reporterin. Noch immer verbringt der Hamburger viel Zeit in New York. „Für Models ist das einfach der ,place to be’“, sagte er damals.



Sein Problem mit dem Stottern bekam er durch die Hilfe einer Logopädin in den Griff. Nur wenn er sehr nervös sei, tauche das Stottern manchmal noch auf: „Das ist menschlich. Mir hilft da ein Tipp vom Arzt: ,tief Luft holen und dann reden'“, erklärt er gegenüber der „BILD“.

David Koch: Für das Modeln gab er das Fußballspielen auf

Bevor das Modeln kam, wollte er eigentlich Profi-Fußballer werden, fürs Modeln hängte er den Traum an den Nagel, sogar aufs Hobby-Kicken verzichtet er.

„Ich möchte mich beim Spielen nicht verletzen. Dann könnte ich wochenlang nicht arbeiten und mir würden viele Aufträge flöten gehen.“



Von seinen Aufträgen konnte er jedoch nicht sofort leben. „Anfangs hat mich meine Mutter noch finanziell unterstützt, damit ich zu Castings reisen konnte", so David.



Schlechter Schüler: Keiner traute David Koch Erfolg zu

Heute sieht das ganz anders aus. David lebt vom Modeln. Zudem folgen ihm 600.000 Menschen auf Instagram, wo er professionelle Bilder von sich teilt und seine Follower über sein Model-Leben auf dem Laufenden hält.

Früher hätte ihm wohl, wegen seiner Probleme in der Schule, niemand diesen Erfolg zugetraut. Kindern, denen es so geht, wie ihm damals, möchte er deswegen Mut machen: Er ist Pate der „Tribute to Bambi“-Stiftung, die sich um Kinder in Not kümmert. Er möchte den Kindern zeigen, dass auch sie erfolgreich werden können, wenn sie nur an sich glauben.