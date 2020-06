Jan Delay: Ist das Hamburger Hip-Hop-Urgestein wieder im Rave-Mode?

Das Hamburger Rap-Urgestein Jan Delay und seine Band Disko No.1 haben Besuch aus Chemnitz bekommen. Zusammen mit HipHop-Kollege Trettmann haben sie dessen Song „Intro“ gespielt – und der macht Bock auf mehr.

Für seinen YouTube-Kanal hat sich Jan Delay ein neues Format ausgedacht – die „Diskoteque“. Hier lädt er seine liebsten Künstler zu sich und seiner Band Disko No.1 ein. Dort spielt man zusammen drei Songs der Gäste und hinterher interviewt Jan sie auch noch. Das verkündete der Hamburger Musiker auf Instagram.

Den Anfang hat jetzt Rapper Trettmann aus Chemnitz gemacht. Wenn sich Jan an das Konzept hält, dann dürfen wir uns schon auf zwei weitere Songs mit Trettmann und ein Interview freuen.

Will Jan Delay mit Trettmann an seine Rave-Zeiten anknüpfen?

Dass Jan das Projekt zusammen mit Disko No.1 angeht, zeigt, dass er vielleicht wieder an seine Rave-Zeiten anknüpfen will. Ob alle Songs, die in der „Diskoteque“ gespielt werden, einen Rave-Twist bekommen, ist aber noch nicht bekannt.

Jan Delay rappte schon mit Marteria, Kollegah und Sido

Delay war auch schon 2014 für die Live-Show der Musikpreisverleihung der „1Live Krone“ verantwortlich und holte im Zuge eines Medleys unter anderem Marteria, Sido und Kollegah zu sich auf die Bühne. Trettmann war zuletzt im Song „Immer bei dir“ von Seeed mit am Start. Der nun gespielte Song „Intro“ ist von seinem letzten, selbstbetitelten Album „Trettmann“. (mp)