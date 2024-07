Projekt in Hamburg: Traum vom Super-Treibstoff für Flugzeuge geplatzt

Fliegen bleibt die klimaschädlichste Art zu reisen. Die EU hat Flughäfen daher dazu verpflichtet, vermehrt nachhaltige Flugtreibstoffe zur Verfügung zu stellen. In Hamburg sollte aus diesem Grund eine Anlage zur Herstellung solcher Treibstoffe entstehen. Doch dieses Zukunftsprojekt ist nun geplatzt.

Ein Großprojekt zur Herstellung von nachhaltigen Flugtreibstoffen in Hamburg wird nicht weiterverfolgt. Das geht aus einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Im Juni 2022 war verkündet worden, dass ein privates Konsortium den Bau einer entsprechenden Anlage im Hamburger Industriegebiet Billbrook und Rothenburgsort beabsichtigt. „Das Konsortium hat mitgeteilt, dass es das Projekt nicht weiterverfolgen wird“, heißt es nun in der Senatsantwort.

Großprojekt zur Herstellung von SAF eingestellt

Die Regierung teilte in der Antwort mit, eine zuständige Behörde habe Kontakt mit dem Bundesverkehrsministerium aufgenommen, um für eine stärkere Förderung solcher Projekte zu werben. „Der Senat ist der Auffassung, dass die geringe Verfügbarkeit von SAF eine erhebliche Hürde für die dringend erforderliche Transformation der Luftfahrt darstellt“, heißt es weiter. SAF steht für Sustainable Aviation Fuels (Deutsch: nachhaltige Flugtreibstoffe).

Aus Sicht der Linksfraktion wird es in Hamburg an SAF mangeln. Es sei völlig offen, wie der Bedarf an SAF am Hamburger Flughafen gedeckt werden könne. Es zeichneten sich nirgends Lieferanten für 7000 Tonnen SAF ab, die von 2025 an benötigt würden, sagte der umweltpolitische Sprecher Stephan Jersch: „Auch die geplante Produktionsanlage unter Beteiligung von Airbus in Billbrook/Rothenburgsort ist laut Senat gescheitert.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Regierung schätzt den Bedarf des Hamburger Flughafens 2025 auf rund 7000 Tonnen SAF, wie aus der Antwort hervorgeht. Hintergrund ist eine verschärfte EU-Gesetzgebung. Flughafenbetreiber müssen laut einer Verordnung den Zugang zu Flugtreibstoffen, die SAF enthalten, erleichtern. Der Senat weist darauf hin, dass die Beschaffung von SAF zwischen Airlines und Tankgesellschaften geregelt werde.

Anlage sollte 10.000 Tonnen SAF jährlich erzeugen

Laut einer Mitteilung des Senats von 2022 beteiligten sich an dem Vorhaben „Green Fuels Hamburg“ der Versorger Uniper, der Energietechnikkonzern Siemens Energy, der Flugzeughersteller Airbus und das Chemieunternehmen Sasol EcoFT. Die geplante Anlage sollte von 2026 an in einer ersten Ausbaustufe mindestens 10.000 Tonnen grünes Kerosin jährlich für den Luftverkehr erzeugen. (dpa/mp)