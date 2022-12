Nur ein paar Hundert Kilometer weiter im Osten führen Russen einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und in Hamburg? Da hilft ausgerechnet eine Russin Ukrainerinnen wieder auf die Beine. Nicht nur die Flüchtlingsfrauen sind ihr dankbar, viele Hamburger Gastronomen sind es auch. Denn Liya Smekun sorgt dafür, dass aus Ukrainerinnen top qualifizierte Fachkräfte werden. Und die sind rar in diesen Zeiten, da in der Gastrobranche Personal fehlt.

Liya Smekun ist 39 Jahre alt und hat eigentlich nichts zu tun mit Kaffee und Gastronomie. Sie stammt aus Moskau, kam vor 14 Jahren der Liebe wegen nach Hamburg. Sie ist Marketing-Expertin. Medizin-Events zu organisieren – das ist ihre große Stärke.

Liya Smekun war am 24. Februar, als der Krieg ausbrach, in Kiew

Als am 24. Februar die ersten russischen Raketen in Kiew einschlugen, hielt sie sich gerade in der ukrainischen Hauptstadt auf, um einen Kongress für Ärzte auf die Beine zu stellen, das „Medical Business Forum“. Ukrainischen Medizinern Wege aufzuzeigen, ihre eigene Praxis, ihre eigene Klinik zu gründen – darum sollte es gehen. Aber der Krieg kam dazwischen.

„Was in Deutschland im Fernsehen gezeigt wurde, habe ich mit eigenen Augen gesehen“, erzählt Liya Smekun. „Freunde verbrachten die Nacht in der U-Bahn und in Luftschutzbunkern. Weil sie nicht wussten, ob sie den Morgen erleben würden, schickten sie mir SMS, in denen sie sich von mir verabschiedeten. Es war furchtbar.“

hfr Der Barista-Kurs: Ukrainerinnen im Kreis ihres Barista-Trainers Joao Bento. Der Barista-Kurs: Ukrainerinnen im Kreis ihres Barista-Trainers Joao Bento.

Zurück in Hamburg begann sie damit, Geflohenen – zumeist Frauen mit Kindern – bei der Wohnungssuche zu helfen. „Als Migrantin weiß ich nur zu gut, dass ein Dach über dem Kopf zwar ein Anfang ist, aber noch lange nicht alles“, sagt Liya Smekun. „Um sich in den deutschen Lebensalltag zu integrieren, ist für die Ukrainerinnen ein Job wichtig – noch dazu einer, der sich schnell erlernen lässt, für den nicht jahrelange Sprachkurse und Ausbildungen nötig sind, denn dazu ist kaum jemand bereit. Die meisten glauben nämlich immer noch, dass sie schon bald wieder zurück in die Heimat gehen können.“

„Ukrainerinnen brauchen einen Job, der sich schnell erlernen lässt. Barista ist perfekt“

Es war Liya Smekuns Freund, Raoul Scheimeister (52), Chef der Hamburger Kaffeerösterei „Black delight“, der die Idee hatte: Wie wäre es mit einer Ausbildung zur Barista, also zur Künstlerin an der Espressomaschine? „Ich wusste sofort: Das ist es“, so Liya Smekun und machte das, was sie am besten kann: alles organisieren.

Zuerst erhielten die Teilnehmerinnen einem speziellen Barista-Deutschkurs, der nur drei Wochen dauerte, weil der Lehrplan sich auf solche Redewendungen und Vokabeln beschränkte, die ein Barista wirklich draufhaben muss: „Welches Getränk hätten Sie gerne? Cappuccino? Latte macchiato? Und welche Milch soll es sein?“ So was…

hfr Barista-Ausbildung: Ukrainerinnen erhalten einen kostenlosen Kurs und finden schnell einen Job in der Gastronomie. Barista-Ausbildung: Ukrainerinnen erhalten einen kostenlosen Kurs und finden schnell einen Job in der Gastronomie.

Es folgte der eigentliche Barista-Kurs. Zwei Wochen, in denen die Frauen sich vom „Black delight“-Barista-Trainer Joao Bento alle Tricks zeigen ließen.

Insgesamt also reichten fünf Wochen, um aus 34 ukrainischen Teilnehmerinnen Kaffee-Experten zu machen. Die meisten sind inzwischen in Lohn und Brot: Wie beispielsweise Ekaterina Mudrik (34). Sie war früher Leiterin einer Klinik in Charkiw und arbeitet jetzt bei NAN-Feinkost & Café in der Neustadt. Oder Yuliia Koltunova-Kapinos (43) aus Odessa: Die Mutter dreier Kinder fand eine Anstellung im Café des Kaffeemuseums Burg in der Speicherstadt: „Die erste Zeit in Deutschland war sehr schwierig. Aber ,Hand in Hand verbindet e. V.‘ war für mich wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit.“

„Hand in Hand verbindet“ heißt der Verein, den Liya Smekun gegründet hat

hfr Ekaterina Mudrik (34) aus Charkiv arbeitet jetzt als Barista bei NAN-Feinkost in der Neustadt. Ekaterina Mudrik (34) aus Charkiv arbeitet jetzt als Barista bei NAN-Feinkost in der Neustadt.

„Hand in Hand verbindet“ – das ist der Verein, den Liya Smekun inzwischen gegründet hat. Denn es soll weiter gehen. Schon im September findet der nächste Barista-Kurs statt, der übrigens für die Teilnehmerinnen wieder kostenlos sein wird. Weil sich herumgesprochen hat, wie erfolgreich der erste Ausbildungsgang war, stehen Bewerberinnen Schlange. Und gastronomische Betriebe warten bereits auf Absolventen.

„Die Flüchtlingsfrauen sind happy, die Gastronomie ist es auch“, sagt Liya Smekun. „Und die Gesellschaft bekommt gut integrierte Flüchtlinge. Sowas nennt man wohl eine Win-Win-Situation.“

hfr Die Ukrainerin Yuliia Koltunova-Kapinos (43) an der Kaffeebar im Kaffeemuseum in der Speicherstadt Die Ukrainerin Yuliia Koltunova-Kapinos (43) an der Kaffeebar im Kaffeemuseum in der Speicherstadt

Viel Lob erhält Liya Smekun für ihr Projekt. Aber ausgerechnet die eigene Mutter in Moskau kann nichts damit anfangen. „Die informiert sich – wie viele Russen – allein aus dem Fernsehen und glaubt alles, was Putin sagt“, erzählt Liya Smekun. „Die lebt in einer komplett anderen Welt – so wie viele meiner Landsleute.“

Weitere Infos: hand-in-hand-verbindet.de